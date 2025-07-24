Otomobillerde ÖTV oranı değişti mi? Araçlarda ÖTV oranı kaç oldu? Hangi araçlara zam geldi?

Otomobiller için alınan Özel Tüketim Vergisi'nde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de ÖTV oranlarının detayları yer aldı. Araç alacaklar için büyük bir önem taşıyan bu zam sonrası birçok soru peş peşe gelmeye başladı. 1 | 4

Otomobillerde ÖTV oranı değişti mi? Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile binek otomobillere uygulanan ÖTV oranları ve matrahlar yeniden belirlendi. Değişiklikte hem vergi oranları hem de bu oranların uygulandığı fiyat dilimleri güncellendi. 2 | 4

ÖTV oranı kaç oldu? Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV oranlarında araç türüne ve menşeine göre farklı artış ve azalışlar yapıldı: Yerli üretim binek otomobiller: ÖTV oranları 5 ila 10 puan düşürüldü. İthal lüks binek otomobiller: ÖTV oranları 10 ila 20 puan artırıldı. Elektrikli otomobiller: ÖTV oranları her kademe için 15 puan yükseltildi. Yeni oranlar şöyle: Yüzde 10 olan → yüzde 25 Yüzde 40 olan → yüzde 55 Yüzde 50 olan → yüzde 65 Yüzde 60 olan → yüzde 75 Plug-in hibrit araçlar: Daha önce uygulanan yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 oranları sırasıyla yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi. Bazı arazi taşıtları: Kamyon ya da kamyonet gibi vergilenen ancak lüks segmentte yer alan araçların ÖTV oranı yüzde 4 iken artık yüzde 50 oldu. 3 | 4