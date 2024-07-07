Otomotiv ihracatı haziranda yüzde 12 azalarak 2,6 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı yüzde 12,4 azalarak 2 milyar 617 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Haziran ayında uzun bayram tatilinin de olumsuz etkisiyle tüm mal gruplarında ihracat azalırken, önemli pazarlarımızdan Birleşik Krallık’a yüzde 20, İspanya’ya yüzde 7, Romanya’ya ise yüzde 23 artış kaydettik. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise ihracatımız yüzde 2,3 artarak 17 milyar 701 milyon dolara yükseldi” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar dolar oldu

En büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisinin haziran ayı ihracatı %11 azalarak 1 milyar 50 milyon dolar olurken, Binek Otomobiller ihracatı %4 azalarak 942 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %3 azalışla 394 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %14 azalışla 177 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da %83 azalışla 30 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat %20 azaldı. ABD’ye %2, Rusya’ya %13, ihracat düşüşü, Romanya’ya %79 ihracat artışı yaşandı.