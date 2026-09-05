Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık
Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026’nın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artırarak 27,2 milyar dolara çıkardı. Böylece sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi ihracatına ulaştı. En fazla otomotiv ihracatı 4,4 milyar dolarla Almanya’ya yapılırken, iller arasında 8 milyar dolarla Kocaeli ilk sırada yer aldı.
Türkiye’nin lokomotif ihracat sektörlerinden otomotiv, küresel ticaretteki zorluklar, talep koşullarındaki dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerinde yol açtığı aksamalara rağmen dış satımdaki güçlü seyrini sürdürdü.
Sektörün sekiz aylık ihracatı tarihi seviyeye çıkarken, Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı da yüzde 14,7 olarak hesaplandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 185 milyar 6 milyon 234 bin dolara ulaştı.
Ağustos ayında ise ihracat yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Otomotiv endüstrisi aynı dönemde yüzde 2,5 artışla 27,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi performansına imza attı.
Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük ihracat pazarı Almanya oldu. Ocak-ağustos döneminde Almanya’ya 4,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.
Almanya’yı 3,3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,4 milyar dolarla İtalya ve 2,2 milyar dolarla İspanya takip etti.
Ülkelere yapılan otomotiv ihracatındaki değer artışında ise Fransa ilk sırayı aldı. Sektörün Fransa’ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 338,2 milyon dolar arttı.
Fransa’yı 318,2 milyon dolarla İtalya, 148,3 milyon dolarla Hollanda, 105,6 milyon dolarla Almanya ve 60,7 milyon dolarla Polonya izledi.
Sekiz aylık dönemde otomotiv sektörünün Polonya’ya ihracatı 1,2 milyar dolar, Hollanda’ya ihracatı ise 519,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TİM verileri, önemli ihracat pazarlarındaki değişimi de ortaya koydu. İtalya’ya otomotiv ihracatı 2025’in aynı dönemindeki 2,12 milyar dolar seviyesinden 2026’da 2,44 milyar dolara yükselerek yüzde 15 arttı.
Fransa’ya ihracat yüzde 11,4, Polonya’ya yüzde 5,2 ve Almanya’ya yüzde 2,4 artarken; Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 9,1, İspanya’ya yüzde 3,2 ve Belçika’ya yüzde 2,3 geriledi. Slovenya’ya ihracat ise değişim göstermedi.
İller bazında otomotiv ihracatında ilk sırayı Kocaeli aldı. Kentten yılın ilk sekiz ayında 8 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.
Kocaeli’yi 6,3 milyar dolarla Bursa, 5,6 milyar dolarla İstanbul, 2,9 milyar dolarla Sakarya ve 1,3 milyar dolarla Ankara takip etti. (AA)