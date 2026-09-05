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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026’nın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artırarak 27,2 milyar dolara çıkardı. Böylece sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi ihracatına ulaştı. En fazla otomotiv ihracatı 4,4 milyar dolarla Almanya’ya yapılırken, iller arasında 8 milyar dolarla Kocaeli ilk sırada yer aldı.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 1

Türkiye’nin lokomotif ihracat sektörlerinden otomotiv, küresel ticaretteki zorluklar, talep koşullarındaki dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerinde yol açtığı aksamalara rağmen dış satımdaki güçlü seyrini sürdürdü.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 2

Sektörün sekiz aylık ihracatı tarihi seviyeye çıkarken, Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı da yüzde 14,7 olarak hesaplandı.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 3

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 185 milyar 6 milyon 234 bin dolara ulaştı.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 4

Ağustos ayında ise ihracat yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 5

Otomotiv endüstrisi aynı dönemde yüzde 2,5 artışla 27,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi performansına imza attı.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 6

Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük ihracat pazarı Almanya oldu. Ocak-ağustos döneminde Almanya’ya 4,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 7

Almanya’yı 3,3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,4 milyar dolarla İtalya ve 2,2 milyar dolarla İspanya takip etti.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 8

Ülkelere yapılan otomotiv ihracatındaki değer artışında ise Fransa ilk sırayı aldı. Sektörün Fransa’ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 338,2 milyon dolar arttı.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 9

Fransa’yı 318,2 milyon dolarla İtalya, 148,3 milyon dolarla Hollanda, 105,6 milyon dolarla Almanya ve 60,7 milyon dolarla Polonya izledi.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 10

Sekiz aylık dönemde otomotiv sektörünün Polonya’ya ihracatı 1,2 milyar dolar, Hollanda’ya ihracatı ise 519,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 11

TİM verileri, önemli ihracat pazarlarındaki değişimi de ortaya koydu. İtalya’ya otomotiv ihracatı 2025’in aynı dönemindeki 2,12 milyar dolar seviyesinden 2026’da 2,44 milyar dolara yükselerek yüzde 15 arttı.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 12

Fransa’ya ihracat yüzde 11,4, Polonya’ya yüzde 5,2 ve Almanya’ya yüzde 2,4 artarken; Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 9,1, İspanya’ya yüzde 3,2 ve Belçika’ya yüzde 2,3 geriledi. Slovenya’ya ihracat ise değişim göstermedi.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 13

İller bazında otomotiv ihracatında ilk sırayı Kocaeli aldı. Kentten yılın ilk sekiz ayında 8 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

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Otomotiv ihracatında 8 aylık rekor: En çok o ülkeye sattık - Resim: 14

Kocaeli’yi 6,3 milyar dolarla Bursa, 5,6 milyar dolarla İstanbul, 2,9 milyar dolarla Sakarya ve 1,3 milyar dolarla Ankara takip etti. (AA)

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA