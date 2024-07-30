Otomotiv markalarının gözü Türkiye'de: ÖTV kararı sonrası hangi marka, modellerde fiyatlar düşecek? Hibrit araçlara uygulanan ÖTV indirimi sonrası otomotiv piyasasına sıcak bir gündem hakim… Bazı markaların Türkiye pazarına pazarına gireceği konuşuluyor. Kulislere yansıyan haberlere göre; Türkiye’de faaliyet gösteren Çinli otomotiv devleri yeni hibrit modellerini Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de şarj edilebilen 24 adet hibrit araç modeli bulunuyor. Peki ÖTV indirimi hangi araçları kapsayacak? Daha çok marka Türkiye pazarına giriş yapar mı? ÖTV indirimi sonrası hangi araçlarda fiyatlar düşer? İşte otomobil alacakları yakından ilgilendiren soruların yanıtları...

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili tüm merak edilenlerin soruların yanıtlarını Milliyet’e verdi. Ertemel’in şarj edilebilir hibrit araçlarla ilgisi saçıklamaları şöyle: 1 | 12

ÖTV indirimi hangi modelleri kapsıyor? * Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme emisyonu 25 gramın altında olan, elektrikli menzili 70 km ve üstünde olan plug-in hibrit araçları kapsar nitelikte. 2 | 12

Avrupa ve Çin araçları için teşvik oldu * Alınan kararla birlikte ülkemizde satışa sunulan ve kriterlere uyan otomobil fiyatlarında düşüş beklenirken, diğer yandan ülkemizde gelmesi beklenen Avrupa menşeli yaklaşık 10 farklı plug-in hybrid modeli ile Çin menşeli modellerin Türkiye pazarına gelmesi teşvik edilmiş oldu. 3 | 12