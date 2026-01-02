Otomotiv pazarında bir devir kapandı: Honda Civic artık Türkiye’de satılmayacak
Honda, Türkiye pazarına ilişkin kritik bir karar alarak uzun yıllardır en çok satan modelleri arasında yer alan Honda Civic’in satışını durdurdu. Honda kaynaklarından edinilen bilgilere göre Civic modeli, mevcut koşullar nedeniyle Türkiye’de artık satışta olmayacak.
Honda, değişen pazar koşulları ve sedan modellere talepteki düşüşü gerekçe göstererek, uzun yıllardır Türkiye’nin en çok satan otomobilleri arasında yer alan Civic modelinin satışını durdurma kararı aldı.
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre, Honda yetkilileri kararın gerekçesi olarak son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalmasını ve değişen pazar koşullarını gösterdi.
Honda cephesinden yapılan değerlendirmede, Civic modelinin bir süreliğine ürün gamından çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.
Özpeynirci’ye göre kararın arka planında ekonomik unsurlar da etkili oldu.
Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna ek olarak uygulanan yüzde 25 oranındaki ilave gümrük vergisinin, modelin rekabet gücünü zayıflattığı ve bu süreci hızlandırdığı değerlendiriliyor.