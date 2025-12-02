Türkiye otomotiv pazarı, yılın sonuna yaklaşılırken güçlü bir sıçrama kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,82 oranında artış göstererek 132 bin 984 adet olarak gerçekleşti.