Otomotivde kasım liderleri belli oldu! İşte ilk 10 model ve güncel fiyat listesi...

Türkiye otomotiv pazarı kasım ayında güçlü seyrini sürdürerek 132 bin 984 adetlik satışa ulaştı. ODMD verilerine göre pazar yıllık bazda yüzde 9,82 büyürken, ayın en çok satan modelleri arasında C7 sınıfı SUV araçların ağırlığı dikkat çekti. Hem uygun fiyatlı seçenekler hem de yeni nesil elektrikli modeller listeye girdi. Peki, milyonlarca liralık fiyat etiketleri arasından Kasım ayında otomobil modellerinde zirvenin sahibi kim oldu? İşte 2025 Kasım ayında en çok satan ilk 10 otomobil modeli ve güncel fiyat listesi...

Damla Kaya
Türkiye otomotiv pazarı, yılın sonuna yaklaşılırken güçlü bir sıçrama kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,82 oranında artış göstererek 132 bin 984 adet olarak gerçekleşti.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, kasım ayının en çok satan 10 otomobil listesine C7 sınıfındaki SUV modellerin ağırlığı damga vurdu.

Otomotiv piyasasında yaşanan bu hareketlilikle birlikte, Kasım ayında Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil modeli de belli oldu.

Peki kasım ayında en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi? Bu otomobillerin  

İşte 2025 Kasım ayının en çok satan ilk 10 otomobil modelleri...

10. Toyota C-HR

Segment: C7

Satılan adet: 2.396

Fiyat: 1.995.000 TL

9. Volkswagen T-Roc

Segment: C7

Satılan adet: 2.435

Fiyat: 2.384.000 TL

8. Tesla Model Y

Segment: C7

Satılan adet: 2.535

Fiyat: 2.349.300 TL

7.Volkswagen Taigo

Segment: B7

Satılan adet: 2.662

Fiyat: 1.886.000 TL

6.Toyota Corolla

Segment: C1

Satılan adet: 3.045

Fiyat: 1.750.000 TL

5. Renault Duster

Segment: C7

Satılan adet: 3.275

Fiyat: 1.745.000 TL

4. Nissan Qashqai

Segment: C7

Satılan adet: 3.376

Fiyat: 2.419.300 TL

3. BYD Seal U

Segment: D7

Satılan adet: 3.940

Fiyat: 
Tam elektrikli: 2.486.750 TL
Plug-in Hibrit: 2.358.000 TL

2. Renault Clio HB

Segment: B2

Satılan adet: 4.468

Fiyat: 1.536.000 TL

1. Renault Megane Sedan

Segment: C1

Satılan adet: 4.657

Fiyat: 1.903.200 TL

