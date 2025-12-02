Otomotivde kasım liderleri belli oldu! İşte ilk 10 model ve güncel fiyat listesi...
Türkiye otomotiv pazarı kasım ayında güçlü seyrini sürdürerek 132 bin 984 adetlik satışa ulaştı. ODMD verilerine göre pazar yıllık bazda yüzde 9,82 büyürken, ayın en çok satan modelleri arasında C7 sınıfı SUV araçların ağırlığı dikkat çekti. Hem uygun fiyatlı seçenekler hem de yeni nesil elektrikli modeller listeye girdi. Peki, milyonlarca liralık fiyat etiketleri arasından Kasım ayında otomobil modellerinde zirvenin sahibi kim oldu? İşte 2025 Kasım ayında en çok satan ilk 10 otomobil modeli ve güncel fiyat listesi...
Türkiye otomotiv pazarı, yılın sonuna yaklaşılırken güçlü bir sıçrama kaydetti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,82 oranında artış göstererek 132 bin 984 adet olarak gerçekleşti.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, kasım ayının en çok satan 10 otomobil listesine C7 sınıfındaki SUV modellerin ağırlığı damga vurdu.
Otomotiv piyasasında yaşanan bu hareketlilikle birlikte, Kasım ayında Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil modeli de belli oldu.
Peki kasım ayında en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi? Bu otomobillerin
İşte 2025 Kasım ayının en çok satan ilk 10 otomobil modelleri...
10. Toyota C-HR
Segment: C7
Satılan adet: 2.396
Fiyat: 1.995.000 TL
9. Volkswagen T-Roc
Segment: C7
Satılan adet: 2.435
Fiyat: 2.384.000 TL
8. Tesla Model Y
Segment: C7
Satılan adet: 2.535
Fiyat: 2.349.300 TL
7.Volkswagen Taigo
Segment: B7
Satılan adet: 2.662
Fiyat: 1.886.000 TL
6.Toyota Corolla
Segment: C1
Satılan adet: 3.045
Fiyat: 1.750.000 TL
5. Renault Duster
Segment: C7
Satılan adet: 3.275
Fiyat: 1.745.000 TL
4. Nissan Qashqai
Segment: C7
Satılan adet: 3.376
Fiyat: 2.419.300 TL
3. BYD Seal U
Segment: D7
Satılan adet: 3.940
Fiyat:
Tam elektrikli: 2.486.750 TL
Plug-in Hibrit: 2.358.000 TL
2. Renault Clio HB
Segment: B2
Satılan adet: 4.468
Fiyat: 1.536.000 TL
1. Renault Megane Sedan
Segment: C1
Satılan adet: 4.657
Fiyat: 1.903.200 TL