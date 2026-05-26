Otomotivde rekor ihracat: Türkiye üretimde dünyada 12’nci sıraya yükseldi
Türkiye otomotiv endüstrisi, 41,5 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, motorlu taşıt üretiminde dünyada 12’nci, Avrupa’da ise 5’inci sıraya yükseldi. Sektör, Avrupa pazarındaki güçlü konumu ve teknolojik dönüşüm yatırımlarıyla küresel üretim üssü olma hedefini güçlendirdi.
Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye otomotiv endüstrisi, geçtiğimiz yılı 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle tamamlayarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Sektör, önceki yıllarda yakaladığı büyüme ivmesini koruyarak Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü olmayı sürdürdü.
Türk otomotiv sanayii, dünya genelindeki tedarik zinciri dönüşümleri ve teknolojik değişimlere hızlı uyum sağlayarak küresel üretim merkezi konumunu güçlendirdi.
İhracat 190’dan fazla ülkeye yapılıyor
Açıklamada, otomotiv sektörünün başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 190’dan fazla ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiği belirtildi. Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 70’ten fazlası yüksek standartlara sahip Avrupa pazarına yapıldı.
Ana sanayi ile tedarik sanayi arasındaki güçlü iş birliği, nitelikli iş gücü ve dijital dönüşüm yatırımları sektörün büyümesinde temel unsurlar arasında gösterildi.
Türkiye Avrupa’da ilk sırada yer aldı
Türkiye, motorlu taşıt üretiminde dünyada 12’nci, Avrupa’da ise 5’inci sırada bulunuyor. Otomotiv ihracatında ise dünya genelinde 16’ncı, Avrupa’da 11’inci sırada yer alıyor.
Ülke ayrıca hafif ticari araç üretiminde dünyada 9’uncu sıraya yükselirken, Avrupa’da lider konuma ulaştı.
Elektrikli mobilite ve yeşil dönüşüm vurgusu
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, sektörün Yeşil Mutabakat uyum süreçleri ve karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda yatırımlarını hızlandırdığı belirtildi.
Türkiye’nin sadece içten yanmalı motor üretiminde değil, batarya teknolojileri ve yazılım odaklı mobilite çözümlerinde de bölgesel lider olma yolunda ilerlediği ifade edildi.
Bakanlık, ihracat ve üretim başarılarının artırılması amacıyla destek programlarıyla otomotiv sektörünün yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.