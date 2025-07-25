Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemi değişti. ÖTV limitleri ve oranlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. 1 | 20

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ÖTV’yi belirleyen matrah limitleri, yani araçların vergisiz fiyatları ve oranları değişti. 2 | 20

Benzinli, dizel, hibrit modellerin ÖTV başlangıç oranı yüzde 80’den yüzde 70’e çekildi. 3 | 20

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. 4 | 20

PHEV olarak anılan şarj edilebilir hibrit otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 30’dan yüzde 45’e çıkarıldı. 5 | 20

İşte yeni ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı artan ve düşen otomobiller… 7 | 20

TOGG: Elektrikli araçlarda ÖTV artışı nedeniyle Türkiye’nin otomobili TOGG da yeni düzenlemeden olumsuz etkileniyor. 8 | 20

V1 Standart Menzil modeli, 1 milyon 440 bin liraya satılırken, yeni düzenleme sonrası fiyatı 196 bin 363 lira artışla 1 milyon 636 bin 363 liraya çıkıyor. 9 | 20

TOGG’un V2 Uzun Menzil modelinde ise fiyat artışı 249 bin 543 lira. Bu modelin fiyatı ise 1 milyon 830 binden 2 milyon 79 bin 543 liraya yükseliyor. 10 | 20

TESLA: ABD’li milyar Elon Musk’ın kurduğu ve elektrikli otomotiv devi Tesla’nın Model Y Standart Range modelindeki artış ise 254 bin 481 lira olacak. Tesla Model Y’nin fiyatı 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıkacak. 11 | 20

BYD: Çinli elektrikli otomotiv devi BYD’nin Seal U modelinde 288 bin 213 liralık artış öngörülüyor. Aracın fiyatı 2 milyon 690 binden 2 milyon 978 bin 213 liraya yükselecek. 12 | 20

HYUNDAI: Güney Koreli Hyundai’nin Ioniq 5 Dynamic Vision Roof modelinin fiyatı 1 milyon 919 binden 2 milyon 180 bin 680 liraya çıkacak. Bu modeldeki fiyat artışı da 261 bin 680 lira. 13 | 20

VOLKSWAGEN: Alman otomotiv devi Volkswagen’in ID.4 125kW Pure modelinde 262 bin 227 lira fiyat artışı bekleniyor. Bu modelin fiyatı 1 milyon 923 binden 2 milyon 185 bin 227 liraya yükselecek. 14 | 20

FIAT: Fiat Egea Cross 1.4 Urban modelinin fiyatı 1 milyon 324 bin 900 liradan 1 milyon 251 bin 292 liraya geriliyor. ÖTV düzenlemesi yerli üretim araca 73 bin 608 liralık bir indirim katkısı sağladı. 15 | 20

HYUNDAI: Hyundai i10 1.2 MPI Manuel’deki fiyat farkı 62 bin 724 lira olarak öngörülüyor. Bu modelin fiyatı ise 1 milyon 129 binden 1 milyon 66 bin 276 liraya geriliyor. 16 | 20

Hyundai i20 1.2 MPI Manuel’deki fiyat farkı 68 bin 557 lira. Aracın fiyatı 1 milyon 234 bin 1 milyon 165 bin 443 liraya düşecek. 17 | 20

RENAULT: Renault Clio Evolution 1.0 TCeX-Tronic modelde 41 bin 585 liralık bir indirim bekleniyor. Aracın fiyatı 1 milyon 496 binden 1 milyon 455 bin 415 liraya düşüyor. 18 | 20

FORD: Puma 1.0 EcoBoost’ta tüketici lehine makas 43 bin 329 lira daraldı. Eski fiyatı 1 milyon 559 bin 800 lira olan bu modelin yeni fiyatı 1 milyon 516 bin 471 lira. 19 | 20