ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatlar yeniden şekilleniyor: İndirim de var zam da! İşte en ucuz otomobil fiyatları
Otomotiv sektöründe gerçekleşen ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatlar yeniden şekilleniyor. Yerli üretim araçların fiyatlarında bir miktar düşüş, elektrikli araçlarda ise ciddi bir yükseliş bekleniyor. Otomobil almak isteyenler ise bu düzenleme sonrası fiyatların ne kadar artacağını ya da düşeceğini merak ediyor. Elektrikli araçlarda 290 bin liraya varan fiyat artışıları dikkat çekerken, yerli üretim araçlarda 74 bin liraya varan indirimler bekleniyor. İşte TOGG, Tesla, BYD, Hyundai, Volkswagen, Fiat, Renault, Ford ve Kia gibi markalarda beklenen fiyat değişimleri...
Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemi değişti. ÖTV limitleri ve oranlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.
Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ÖTV’yi belirleyen matrah limitleri, yani araçların vergisiz fiyatları ve oranları değişti.
Benzinli, dizel, hibrit modellerin ÖTV başlangıç oranı yüzde 80’den yüzde 70’e çekildi.
Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi.
PHEV olarak anılan şarj edilebilir hibrit otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 30’dan yüzde 45’e çıkarıldı.
Dünya Gazetesi Otomotiv Editörü Ali Yıldırım’ın bugün detaylarını yazdığı ÖTV düzenlemesi sonrası sınırlı sayıda da olsa bazı modellerin fiyatlarında gerileme dikkat çekiyor.
İşte yeni ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı artan ve düşen otomobiller…
TOGG: Elektrikli araçlarda ÖTV artışı nedeniyle Türkiye’nin otomobili TOGG da yeni düzenlemeden olumsuz etkileniyor.
V1 Standart Menzil modeli, 1 milyon 440 bin liraya satılırken, yeni düzenleme sonrası fiyatı 196 bin 363 lira artışla 1 milyon 636 bin 363 liraya çıkıyor.
TOGG’un V2 Uzun Menzil modelinde ise fiyat artışı 249 bin 543 lira. Bu modelin fiyatı ise 1 milyon 830 binden 2 milyon 79 bin 543 liraya yükseliyor.
TESLA: ABD’li milyar Elon Musk’ın kurduğu ve elektrikli otomotiv devi Tesla’nın Model Y Standart Range modelindeki artış ise 254 bin 481 lira olacak. Tesla Model Y’nin fiyatı 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıkacak.
BYD: Çinli elektrikli otomotiv devi BYD’nin Seal U modelinde 288 bin 213 liralık artış öngörülüyor. Aracın fiyatı 2 milyon 690 binden 2 milyon 978 bin 213 liraya yükselecek.
HYUNDAI: Güney Koreli Hyundai’nin Ioniq 5 Dynamic Vision Roof modelinin fiyatı 1 milyon 919 binden 2 milyon 180 bin 680 liraya çıkacak. Bu modeldeki fiyat artışı da 261 bin 680 lira.
VOLKSWAGEN: Alman otomotiv devi Volkswagen’in ID.4 125kW Pure modelinde 262 bin 227 lira fiyat artışı bekleniyor. Bu modelin fiyatı 1 milyon 923 binden 2 milyon 185 bin 227 liraya yükselecek.
FIAT: Fiat Egea Cross 1.4 Urban modelinin fiyatı 1 milyon 324 bin 900 liradan 1 milyon 251 bin 292 liraya geriliyor. ÖTV düzenlemesi yerli üretim araca 73 bin 608 liralık bir indirim katkısı sağladı.
HYUNDAI: Hyundai i10 1.2 MPI Manuel’deki fiyat farkı 62 bin 724 lira olarak öngörülüyor. Bu modelin fiyatı ise 1 milyon 129 binden 1 milyon 66 bin 276 liraya geriliyor.
Hyundai i20 1.2 MPI Manuel’deki fiyat farkı 68 bin 557 lira. Aracın fiyatı 1 milyon 234 bin 1 milyon 165 bin 443 liraya düşecek.
RENAULT: Renault Clio Evolution 1.0 TCeX-Tronic modelde 41 bin 585 liralık bir indirim bekleniyor. Aracın fiyatı 1 milyon 496 binden 1 milyon 455 bin 415 liraya düşüyor.
FORD: Puma 1.0 EcoBoost’ta tüketici lehine makas 43 bin 329 lira daraldı. Eski fiyatı 1 milyon 559 bin 800 lira olan bu modelin yeni fiyatı 1 milyon 516 bin 471 lira.
KIA: Picanto 1.0L Manuel’in fiyatında 67 bin 858 liralık indirim öngörülüyor. Bu modelin fiyatı 1 milyon 210 binden 1 milyon 141 bin 142 liraya düşüyor.