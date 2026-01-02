Google Haberler

ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli üst fiyat limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin TL oldu. Yeni düzenleme, engelli vatandaşların ÖTV istisnası kapsamında satın alabileceği otomobil sayısını artırırken Togg, Renault, Fiat, Hyundai ve Toyota’nın birçok modeli listeye girdi. İşte ÖTV muafiyetiyle alınabilecek otomobil modelleri...

ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 1

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınacak araçlar için geçerli olan üst fiyat limiti 584 bin lira artırıldı.

1 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 2

Böylece 2025 yılı için 2 milyon 290 bin TL olan ÖTV istisnası tutarı 2 milyon 873 bin TL'ye yükseltildi.

2 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 3

ÖTV muafiyetli araçlarda üst limitin yükseltilmesi alınabilecek otomobil sayısını da yükseltti.

3 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 4

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yüzde 40 yerlilik oranı ve alınan araçların 10 yıl elde tutulması şartı aranıyor.

4 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 5

2026'da hangi otomobiller ÖTV muafiyeti kapsamında olacak?

- Fiat Egea

5 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 6

- Togg T10F

6 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 7

- Togg T10X

7 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 8

- Renault Clio

8 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 9

- Renault Duster

9 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 10

- Renault Megane

10 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 11

- Hyundai Bayon

11 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 12

- Hyundai i10

12 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 13

- Hyundai i20

13 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 14

- Toyota Corolla

- Toyota Corolla Hybrid

14 15
ÖTV muafiyetinde üst limitler yükseltildi: İşte 2026'da alınabilecek otomobiller - Resim: 15

- Toyota C-HR

15 15