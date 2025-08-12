ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor?
İç hacmi, dört tekerlek çekiş gücü, güçlü motor seçenekleri gibi özellikleri nedeniyle son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada SUV model arabalar sıklıkla tercih ediliyor. Yapı, donanım farkı ve talep nedeniyle de SUV modeller, bazı otomobillere göre fiyatı daha pahalı olabiliyor. Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemi değişmesiyle birlikte de söz konusu modellerin fiyatlarında güncelleme yaşandı. Peki, düzenlemenin ardından Türkiye'de 1 milyon TL civarında hangi SUV modeller bulunuyor?
Otomobil tutkunlarının dünyada da Türkiye'de de ilk tercihlerinden biri SUV modeller oluyor. Bu tercihte sağlam gövde, iç hacmi, dört tekerlekten çekiç, yüksek sürüç pozisyonu gibi artılar etkili oluyor.
SUV modeller, yapı ve donanım farkı, ÖTV matrah dilimi etkisi ve pazar talebi nedeniyle diğer otomobillere göre daha pahalı olabiliyor.
Öte yandan, otomobil fiyatları son yapılan Özel Tüketim Vergisi'yle (ÖTV) birlikte tekrar güncellendi.
Buna göre, benzinli, dizel, hibrit modellerin ÖTV başlangıç oranı yüzde 80’den yüzde 70’e çekilirken; elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi.
Şarj edilebilir hibrit otomobillerde ise en düşük ÖTV yüzde 30’dan yüzde 45’e çıkarıldı.
Bu değişimden, SUV model otomobiller de etkilendi. Peki, yapılan yeni düzenleme sonrası,Türkiye'de 1 milyon TL civarında hangi SUV modeller bulunuyor?
İşte o SUV modelleri...
FİAT 600
Bu model, 1,75 milyon TL civarında satışa sunuluyor.
RENAULT DUSTER
Model, 1,7 milyon civarında satışta.
SKODA KAMİQ
Yaklaşık 1,7 milyon TL civarında satışa sunuluyor.
BYD DOLPHIN
Model, 1,63 milyon TL civarında seviyesinde.
NISSAN JUKE
Otomobil, 1 milyon 500 bin TL seviyesinde.
FORD YENİ PUMA
Ford Yeni Puma'nın fiyatı 1 milyon 560 bin TL'ye yaklaşıyor.
CITROËN ELEKTRİKLİ ë-C3
1 milyon 300 bin TL civarı.
DACİA SANDERO STEPWAY
1 milyon 310 bin TL civarı.