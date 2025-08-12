  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor?

ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor?

İç hacmi, dört tekerlek çekiş gücü, güçlü motor seçenekleri gibi özellikleri nedeniyle son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada SUV model arabalar sıklıkla tercih ediliyor. Yapı, donanım farkı ve talep nedeniyle de SUV modeller, bazı otomobillere göre fiyatı daha pahalı olabiliyor. Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemi değişmesiyle birlikte de söz konusu modellerin fiyatlarında güncelleme yaşandı. Peki, düzenlemenin ardından Türkiye'de 1 milyon TL civarında hangi SUV modeller bulunuyor?

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 1

Otomobil tutkunlarının dünyada da Türkiye'de de ilk tercihlerinden biri SUV modeller oluyor. Bu tercihte sağlam gövde, iç hacmi, dört tekerlekten çekiç, yüksek sürüç pozisyonu gibi artılar etkili oluyor.

1 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 2

SUV modeller, yapı ve donanım farkı, ÖTV matrah dilimi etkisi ve pazar talebi nedeniyle diğer otomobillere göre daha pahalı olabiliyor.

2 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 3

Öte yandan, otomobil fiyatları son yapılan Özel Tüketim Vergisi'yle (ÖTV) birlikte tekrar güncellendi.

Buna göre, benzinli, dizel, hibrit modellerin ÖTV başlangıç oranı yüzde 80’den yüzde 70’e çekilirken; elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi.

Şarj edilebilir hibrit otomobillerde ise en düşük ÖTV yüzde 30’dan yüzde 45’e çıkarıldı.

3 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 4

Bu değişimden, SUV model otomobiller de etkilendi. Peki, yapılan yeni düzenleme sonrası,Türkiye'de 1 milyon TL civarında hangi SUV modeller bulunuyor?

İşte o SUV modelleri...

4 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 5

FİAT 600 

Bu model, 1,75 milyon TL civarında satışa sunuluyor.

5 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 6

RENAULT DUSTER

Model, 1,7 milyon civarında satışta.

6 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 7

SKODA KAMİQ

Yaklaşık 1,7 milyon TL civarında satışa sunuluyor.

7 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 8

BYD DOLPHIN

Model, 1,63 milyon TL civarında seviyesinde.

8 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 9

NISSAN JUKE

Otomobil, 1 milyon 500 bin TL seviyesinde.

9 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 10

FORD YENİ PUMA 

Ford Yeni Puma'nın fiyatı 1 milyon 560 bin TL'ye yaklaşıyor.

10 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 11

 CITROËN ELEKTRİKLİ ë-C3 

1 milyon 300 bin TL civarı.

11 | 12
ÖTV sonrası SUV pazarı değişti! 1 milyon TL bandında hangi SUV modelleri bulunuyor? - Resim: 12

DACİA SANDERO STEPWAY

1 milyon 310 bin TL civarı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
12 | 12