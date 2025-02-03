ÖTV'siz araç almak isteyenler dikkat! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Beklenti artıyor, fiyatlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de binek araç yaş ortalaması 14,5. Trafiğe kayıtlı olduğu tahmin edilen 30 milyon aracın 7,5 milyonu ise 21 yaş üzerinde. 1 | 19

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre; binek araçta Avrupa Birliği ortalaması 12 yaş. 2 | 19

Avrupa’da en yüksek yaş ortalaması ise 17 yıl ile Yunanistan ve Estonya’da… 3 | 19