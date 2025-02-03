ÖTV'siz araç almak isteyenler dikkat! Hurda teşviki ne zaman çıkacak? Beklenti artıyor, fiyatlar...
Hurda araç teşviki ne zaman Meclis'e gelir? Şubatta ÖTV'siz araç alınmasını mümkün kılacak düzenleme yasalaşır mı? Sadece 25 yaşın üzerinde araç sahipleri değil pek çok vatandaş ÖTV'siz, ucuz fiyattan otomobil almayı sağlayacak bu düzenlemeyi bekliyor. Peki hurda teşviki Şubat 2025'te çıkar mı? Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, MHP tarafından sunulan teklifin yasalaşmasını bekliyor. Yalçın, teklifin yasalaşması halinde alınabilecek 12 aracın fiyatlarına ilişkin de tahminde bulundu? İşte hurda araç düzenlemesinde son durum ve ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de binek araç yaş ortalaması 14,5.
Trafiğe kayıtlı olduğu tahmin edilen 30 milyon aracın 7,5 milyonu ise 21 yaş üzerinde.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre; binek araçta Avrupa Birliği ortalaması 12 yaş.
Avrupa’da en yüksek yaş ortalaması ise 17 yıl ile Yunanistan ve Estonya’da…
Avrupa ile yapılan özet kıyaslama Türkiye’de araç yaşının trafik güvenliği için risk teşkil ettiğini ortaya koyuyor.