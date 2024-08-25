Özellik ve konforda SUV'larla yarışıyor! Türkiye'nin en çok satan pikapları belli oldu
Türkiye'de pek çok otomobil severin ilgisini çeken fakat gerek park sorunu gerek yakıt sarfiyatı gibi nedenlerle genel tercihin dışında kalan pikapların satışları dünyada artıyor. Türkiye de bu artıştan nasibini almış durumda. Özellik ve konfor olarak SUV'larla rekabet edebilecek düzeye ulaşan pikap satışları bu yıl Türkiye'de yüzde 17 artış gösterdi. Peki Türkiye'de pikap fiyatları ne kadar, en çok satan pikap hangisi? İşte pikap pazarında Türkiye ve dünyadaki sorun durum...
Hafif ticari araç segmentinde yer alan fakat konfor ve özellikler açısından Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleriyle yarışan pikaplar Türkiye’nin tercihleri arasında da öne çıkmaya başladı. Dünya genelinde pikap satış rakamları artarken, Türkiye’de de benzer bir süreç yaşanıyor.
Pikap denince hemen herkesin aklına ABD geliyor. Zira bu segmentin en büyük pazarlarından biri Birleşik Devletler. Gene yıl pikap satışları ABD’de toplam pazarında 5’te 1’ini oluşturdu. Küresel ölçekte pikap pazarı 209 milyar dolar seviyesine erişti.
Peki Türkiye’de pikap satışları ne durumda? Geçen yıl yüzde 37 artışla 16 bin 944 adet satış gerçekleşti. Bu yılın ilk yedi ayındaki rakamlara bakılırsa hafif ticari araç pazarında 135 bin satış gerçekleşti. Fakat bu rakam önceki yıla göre yüzde 11,1 düşüşe karşılık geliyor. Pikap pazarında ise yüzde 17 artış var ve pikap satış adedi 8 bin 180 adete çıkmış durumda. Bu segmentin hafif ticari araç parasındaki payı yüzde 6.
Gazete Duvar'dan Erkan Ersöz, Türkiye’de en çok satan beş pikap modelini derledi...
5- ISUZU D-MAX
Isuzu D-Max, geçen yıl toplam 1645 adet sattı. Bu yılın ilk yedi ayındaysa 1.247 adede ulaştı. D-Max’ın Türkiye’de üçü otomatik, dördü düz vitesli yedi versiyonu satışta. Yine üç versiyon 4x2, dört versiyonda 4x4 olarak üretiliyor.
En düşük düz vitesli modelin fiyatı 2.029.400 TL iken otomatik vitesli versiyon 2.219.600 TL’den başlıyor. En üst versiyonun fiyatı 2.598.700 TL’ye ulaşıyor.