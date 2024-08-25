Özellik ve konforda SUV'larla yarışıyor! Türkiye'nin en çok satan pikapları belli oldu

Hafif ticari araç segmentinde yer alan fakat konfor ve özellikler açısından Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleriyle yarışan pikaplar Türkiye’nin tercihleri arasında da öne çıkmaya başladı. Dünya genelinde pikap satış rakamları artarken, Türkiye’de de benzer bir süreç yaşanıyor.

Pikap denince hemen herkesin aklına ABD geliyor. Zira bu segmentin en büyük pazarlarından biri Birleşik Devletler. Gene yıl pikap satışları ABD’de toplam pazarında 5’te 1’ini oluşturdu. Küresel ölçekte pikap pazarı 209 milyar dolar seviyesine erişti.

Peki Türkiye’de pikap satışları ne durumda? Geçen yıl yüzde 37 artışla 16 bin 944 adet satış gerçekleşti. Bu yılın ilk yedi ayındaki rakamlara bakılırsa hafif ticari araç pazarında 135 bin satış gerçekleşti. Fakat bu rakam önceki yıla göre yüzde 11,1 düşüşe karşılık geliyor. Pikap pazarında ise yüzde 17 artış var ve pikap satış adedi 8 bin 180 adete çıkmış durumda. Bu segmentin hafif ticari araç parasındaki payı yüzde 6.

Gazete Duvar'dan Erkan Ersöz, Türkiye’de en çok satan beş pikap modelini derledi...