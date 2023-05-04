Peugeot 2008 yenilendi

Şirket açıklamasına göre, Peugeot, 2019'un sonunda lanse ettiği SUV 2008'den yaklaşık 700 bin adet üretirken, Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı.

Modelin global başarı performansında 75 binden fazla üretilen ve 2019'dan itibaren kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı büyük. Peugeot 2008'in 2022'deki satışlarının yüzde 17,4'ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa'da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı.

Yeni 2008, çok yönlü ve çevik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak dikkati çekiyor. Yeni Peugeot 2008, İspanya'daki Vigo Fabrikası'nda üretiliyor.

ACTIVE, ALLURE, GT olmak üzere üç donanım seviyesine ve 406 kilometreye (WLTP karma döngü) kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. Ürün gamı 2024'te yeni bir hibrit versiyonla daha da genişleyecek.

Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 metre uzunluğa, 1,987 metre genişliğe (aynalar dahil), 1,55 metre yüksekliğe sahipken, bagaj hacmi ise 434 litre. Yeni 2008, üç farklı donanım seviyesiyle sunulmaya devam ediyor.