Peugeot 408 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408, Allure ve GT donanım paketleriyle, 6 farklı renk seçeneğiyle, 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla, 1 milyon 110 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.
Göz alıcı tasarımlı 408, Allure ve GT adlarında iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de pazarına giriyor.
Yeni PEUGEOT408'in özellikleri : Tasarım ve stil konusundaki standartları, Parlak Krom Ön Izgara, Karartılmış Arka Camlar, PEUGEOT LED Teknolojili farlar, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Egzoz Çıkışları olarak göze çarparken 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla tasarım tamamlanıyor. İç mekanda Kumaş Ön Panel ve Kapı Kaplamaları, Ambiyans Aydınlatması, Parçalı Deri Kaplı Direksiyon, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Baldır destekli Sürücü Koltuğu, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Yolcu Koltuğu, Akustik lamine ön cam, Hava Kalitesi Sistemi (AQS), Tam Otomatik Klima, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi standart olarak sunuluyor.
Yeni PEUGEOT 408 GT’de, ALLURE’dan farklı olarak, Özel GT Tasarımı Gövde Rengi Krom Ön Izgara, Yan Gövde PEUGEOT logosu, Matrix Full LED Teknolojili Farlar, GT Tasarımı 3D LED Arka Stoplar ve 19 inçlik GRAPHITE alimünyum alaşım jantlar yer alıyor.
PEUGEOT 408 Allure’da Falgo Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar standart donanımda yer alıyor. PEUGEOT 408 GT’deyse Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar standart olarak sunulurken Siyah Nappa Deri Döşeme ve Mavi Nappa Deri Döşeme opsiyonel olarak sunuluyor.