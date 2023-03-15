Peugeot 408 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Göz alıcı tasarımlı 408, Allure ve GT adlarında iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de pazarına giriyor.

Yeni PEUGEOT408'in özellikleri : Tasarım ve stil konusundaki standartları, Parlak Krom Ön Izgara, Karartılmış Arka Camlar, PEUGEOT LED Teknolojili farlar, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Egzoz Çıkışları olarak göze çarparken 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla tasarım tamamlanıyor. İç mekanda Kumaş Ön Panel ve Kapı Kaplamaları, Ambiyans Aydınlatması, Parçalı Deri Kaplı Direksiyon, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Baldır destekli Sürücü Koltuğu, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Yolcu Koltuğu, Akustik lamine ön cam, Hava Kalitesi Sistemi (AQS), Tam Otomatik Klima, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi standart olarak sunuluyor.