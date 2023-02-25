Peugeot 508 yenilendi: İşte ilk fotoğrafları Peugeot’nun 508 modelini yeniledi. D Segmenti’ndeki ön plana çıkan modellerden biri olan 508, dinamik sürüş özellikleri ve konforu bir arada sunmayı hedefliyor.

6 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım seviyesi ve 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde renk opsiyonuyla Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretilecek yeni PEUGEOT 508; sedan, SW ve PEUGEOT SPORT ENGINEERED versiyonlarıyla Haziran 2023 itibarıyla Avrupa’da yollara çıkacak. 1 | 4

Ön tasarımında tamponun hacmine entegre edilen ızgara deseni, yeni PEUGEOT logosunu taşıyor. Üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalar, son derece ince Matrix LED farlara eşlik ediyor. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor. 2 | 4

Yeni 508’deki PEUGEOT i-Cockpit® daha da fazla teknoloji sunarken; 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni PEUGEOT i-Connect® Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji deneyimi sağlıyor. 3 | 4