Peugeot, 7 koltuklu yeni SUV’unu tanıttı
2025 yılında Avrupa’daki diğer markalardan daha geniş bir elektrikli otomobil yelpazesi sunmaya hazırlanan PEUGEOT, 7 koltuklu SUV modelini tamamen yeni, ileri seviye elektrikli SUV ile değiştirerek bir üst seviyeye geçiyor.
Yeni PEUGEOT E-5008, tasarımındaki yaratıcılığı, geniş iç hacmi, kullanıcılarına sunduğu sürüş keyfi ve elektrikli performansı yeni bir boyuta taşıyor. Yeni PEUGEOT E-5008, 7 yolcuya kadar olağanüstü bir yaşam alanı ve 660 km'ye kadar elektrikli menzil sunan sınıfında öncü tamamen elektrikli bir SUV olarak yeni standartlar belirliyor.
Gerçek SUV dinamizmini üst segment bir modelin zarafetiyle birleştiren tasarımıyla “GÖZ ALICI”, etkileyici Panoramik i-Cockpit® ve iç mekânda ileri teknolojili davetkar atmosferi ile “DUYGU” ve 660 km’ye kadar elektrikli menzil ve üstün performans sağlayan Stellantis’in yeni STLA Medium platformuyla “MÜKEMMEL” olarak tanımlanan PEUGEOT E-5008, bir kez daha müşterilerinin üstün bir konforla seyahat etmesine olanak tanıyor.
Yeni E-5008 ileri teknolojili estetik tasarımıyla yeni bir yaklaşım sergiliyor. Ultra kompakt farlar, radyatör ızgarasının üzerinde yer alan ve ön kısmın tamamını saran ince, zarif bir şeride yerleştiriliyor. Bu, yeni E-5008’e etkileyici bir görünüm kazandıran ve kişiliğini vurgulayan özgün bir tasarım özelliği olarak öne çıkıyor. Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. E-5008 GT, standart olarak, far huzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, PEUGEOT’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.
PEUGEOT 408 ve E-3008 ile başlayan yenilikçi yaklaşımı devam ettiren yeni E-5008, modern tasarım ile aerodinamik performansı iyileştiren özel jantlarla donatılıyor. Geometrik teknik tasarımıyla dikkat çeken 19 ve 20 inçlik jantların ortasında yeni PEUGEOT logosu yer alıyor. İç mekânda ise büyüleyici PEUGEOT Panoramik i-Cockpit®, havada süzülen 21 inçlik ekrana ek olarak, kabinin çekiciliğini ve teknolojik karakterini 8 farklı renkle yansıtabilen LED ambiyans aydınlatmasıyla daha da güçleniyor.