Peugeot, 7 koltuklu yeni SUV’unu tanıttı 2025 yılında Avrupa’daki diğer markalardan daha geniş bir elektrikli otomobil yelpazesi sunmaya hazırlanan PEUGEOT, 7 koltuklu SUV modelini tamamen yeni, ileri seviye elektrikli SUV ile değiştirerek bir üst seviyeye geçiyor.

Yeni PEUGEOT E-5008, tasarımındaki yaratıcılığı, geniş iç hacmi, kullanıcılarına sunduğu sürüş keyfi ve elektrikli performansı yeni bir boyuta taşıyor. Yeni PEUGEOT E-5008, 7 yolcuya kadar olağanüstü bir yaşam alanı ve 660 km'ye kadar elektrikli menzil sunan sınıfında öncü tamamen elektrikli bir SUV olarak yeni standartlar belirliyor. 1 | 6

Gerçek SUV dinamizmini üst segment bir modelin zarafetiyle birleştiren tasarımıyla “GÖZ ALICI”, etkileyici Panoramik i-Cockpit® ve iç mekânda ileri teknolojili davetkar atmosferi ile “DUYGU” ve 660 km’ye kadar elektrikli menzil ve üstün performans sağlayan Stellantis’in yeni STLA Medium platformuyla “MÜKEMMEL” olarak tanımlanan PEUGEOT E-5008, bir kez daha müşterilerinin üstün bir konforla seyahat etmesine olanak tanıyor. 2 | 6

Yeni E-5008 ileri teknolojili estetik tasarımıyla yeni bir yaklaşım sergiliyor. Ultra kompakt farlar, radyatör ızgarasının üzerinde yer alan ve ön kısmın tamamını saran ince, zarif bir şeride yerleştiriliyor. Bu, yeni E-5008’e etkileyici bir görünüm kazandıran ve kişiliğini vurgulayan özgün bir tasarım özelliği olarak öne çıkıyor. Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. E-5008 GT, standart olarak, far huzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, PEUGEOT’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor. 3 | 6