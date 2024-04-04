Peugeot modellerinde nisan kampanyası başladı

Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan, benzinli, dizel ve %100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008 ve E-2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Göz alıcı tasarımı, yeni nesil i-Cockpit®, sürüş keyfi ve konfor özellikleri ile öne çıkan PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve %100 elektrikli E-308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.