PEUGEOT tarihinin en yüksek satışıyla yüzde 6,5’lik pazar payına ulaştı PEUGEOT Türkiye, ilk çeyrekte elde ettiği güçlü performansı, nisan ayında da sürdürdü. Tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaşan PEUGEOT Türkiye, geçen ay gerçekleştirdiği 6 bin 309 adetlik satışla yüzde 6,5’lik pazar payına ulaştı.

Türkiye otomotiv pazarı, hızlı bir başlangıç yaptığı 2023 yılının 4’üncü ayında da büyümesine devam etti. Birbirinden iddialı modelleriyle ilk çeyrekte satış hacmini ciddi oranda artıran PEUGEOT Türkiye ise, nisan ayındaki performansıyla vitesi daha da yükseltti. 1 | 5

Nisan ayında gerçekleştirdiği 6 bin 309 adetlik satışla tarihindeki en iyi nisan ayını geride bırakan PEUGEOT Türkiye, yüzde 6,5’lik pazar payına ulaştı. Marka, ilk 4 aylık dönemde ise güçlü performansını artırmaya devam etti. Yılın ocak-nisan aylarını kapsayan döneminde PEUGEOT Türkiye, gerçekleştirdiği 24 bin 503 adetlik satışla yüzde 7,3’lük pazar payına ulaştı ve toplam pazarda 5’inci sırada yerini aldı. 2 | 5

Yılın ilk 4 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3’lik büyüme yaşanan Türkiye otomotiv pazarının da üzerinde bir performansa ulaşan PEUGEOT Türkiye, söz konusu dönemde satışlarını yüzde 166,5 artırarak yıl sonu için belirlediği 57 bin adetlik satış hedefi için büyük bir adım daha atmış oldu. 3 | 5