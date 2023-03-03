Peugeot'dan mart ayına özel %0,99 faizli kredi kampanyası
PEUGEOT Türkiye, binek ve ticari araçlar için mart ayına özel yeni kampanyalar hazırladı.
Geniş model yelpazesine sahip PEUGEOT, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308, 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Geniş model yelpazesine sahip PEUGEOT, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308, 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip kredi seçenekleriyle dikkatleri topluyor.
Yeni nesil i-Cockpit®, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip, segmentinin en çok tercih edilen modeli PEUGEOT SUV 2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli cazip kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.
Üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008, 240 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli PEUGEOT SUV 5008’de de 240 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli PEUGEOT 208’i tercih edenler, 100 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT Türkiye, mart ayında hafif ticari araç modellerinde de benzersiz avantajlar sunuyor.