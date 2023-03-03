Peugeot'dan mart ayına özel %0,99 faizli kredi kampanyası

Yeni nesil i-Cockpit®, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip, segmentinin en çok tercih edilen modeli PEUGEOT SUV 2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli cazip kredi fırsatıyla satın alınabiliyor.

Üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008, 240 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli PEUGEOT SUV 5008’de de 240 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli PEUGEOT 208’i tercih edenler, 100 bin TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT Türkiye, mart ayında hafif ticari araç modellerinde de benzersiz avantajlar sunuyor.