Pop ikonu geri döndü! Renault 5 E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta
Modern şehir hayatının simgesi Renault 5 E-Tech Elektrikli, Türkiye’de 23 Haziran tarihinde yollara çıkıyor. Techno donanımla satışa sunulan model, 40 kWh batarya seçeneği için 1.450.000 TL’den, 52kWh batarya seçeneği için ise 1.535.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Ayrıca 200.000 TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0,99 faiz ve 150.000 TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz seçenekleriyle Renault 5 E-Tech Elektrikli’ye sahip alma kolaylığı sağlanıyor. Tek şarjla 410 km’ye varan menziliyle Renault 5 E-Tech Elektrikli, benzersiz bir elektrikli deneyimi sunuyor.
Avrupa’da '2025 Yılının Otomobili' seçilen Renault 5 E-Tech Elektrikli, Türkiye’de 23 Haziran tarihinde yollara çıkıyor. Modern şehir hayatının ruhuna uygun şekilde yeniden tasarlanan ve Techno donanımla satışa sunulan Renault 5 E-Tech Elektrikli, 40 kWh batarya seçeneği için 1.450.000 TL’den ve 52 kWh batarya seçeneği için ise 1.535.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca 200.000 TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0,99 faiz ve 150.000 TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz kredi seçenekleriyle Renault 5 E-Tech Elektrikli kullanıcılarını bekliyor.
Pop kültürünün otomotive yansıyan yüzü Renault 5 E-Tech Elektrikli, geçmişin sevilen silüetini geleceğin teknolojisiyle birleştirerek hem nostaljik hem de yenilikçi bir karakter ortaya koyuyor. Özgün tasarımı, canlı renkleri, yüksek teknolojiye sahip dijital donanımı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla Renault 5 E-Tech Elektrikli, şehirli yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.
Sadece bir ulaşım aracı değil; bir yaşam tarzı
MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş: "Renault 5 E-Tech Elektrikli, sadece bir modelin dönüşü değil, aynı zamanda markamızın elektrikli mobilite vizyonunun güçlü bir yansıması. İlk kez 1972 yılında üretilen Renault 5, dünyada birçok ailenin hafızasında yer eden bir simge oldu. Bugün bu ikonik model, geçmişin duygusal bağlarını günümüz teknolojisiyle buluşturarak yeniden hayatımıza giriyor. Renault 5 E-Tech Elektrikli ile markamızın dönüşüm yolculuğuna yeni bir ivme kazandırıyoruz. Bu model, sadece bir ulaşım aracı değil; bir yaşam tarzı, geçmişle geleceği birleştiren duygusal bir köprü. Renault 5 E-Tech Elektrikli; şehirli, dinamik ve enerjik yapısıyla ülkemizde yalnızca yollarda değil, kullanıcıların kalbinde de iz bırakacak."
İkonik tasarım, modern detaylar
Renault 5 E-Tech Elektrikli’nin özgün karakteri, modern yorumlarla yeniden canlandırıldı. "Pop Sarı" ve "Pop Yeşil" gibi ikonik renklerle sunulan model, toplam 5 farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Renault 5 Turbo’dan ilham alan sis farı tasarımı, tavan çizgisindeki canlı renk detayları ve arka dikey stop lambaları retro görünümü pekiştiriyor. 18 inç jantlar, gövdeyle hizalanan geniş iz açıklıkları ve 3,92 metrelik kompakt boyutuyla model, şehir hayatına mükemmel uyum sağlıyor.
İç mekânda ise yumuşak dokulu iki katmanlı gösterge paneli, desenli koltuk döşemeleri ve renkli detaylarla keyifli bir atmosfer yaratılıyor. Koltuklarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş denim kumaşlar kullanılırken, 6 yönlü ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar konforu artırıyor.