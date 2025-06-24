Pop ikonu geri döndü! Renault 5 E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta

Avrupa’da '2025 Yılının Otomobili' seçilen Renault 5 E-Tech Elektrikli, Türkiye’de 23 Haziran tarihinde yollara çıkıyor. Modern şehir hayatının ruhuna uygun şekilde yeniden tasarlanan ve Techno donanımla satışa sunulan Renault 5 E-Tech Elektrikli, 40 kWh batarya seçeneği için 1.450.000 TL’den ve 52 kWh batarya seçeneği için ise 1.535.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca 200.000 TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0,99 faiz ve 150.000 TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz kredi seçenekleriyle Renault 5 E-Tech Elektrikli kullanıcılarını bekliyor.

Pop kültürünün otomotive yansıyan yüzü Renault 5 E-Tech Elektrikli, geçmişin sevilen silüetini geleceğin teknolojisiyle birleştirerek hem nostaljik hem de yenilikçi bir karakter ortaya koyuyor. Özgün tasarımı, canlı renkleri, yüksek teknolojiye sahip dijital donanımı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla Renault 5 E-Tech Elektrikli, şehirli yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Sadece bir ulaşım aracı değil; bir yaşam tarzı

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş: "Renault 5 E-Tech Elektrikli, sadece bir modelin dönüşü değil, aynı zamanda markamızın elektrikli mobilite vizyonunun güçlü bir yansıması. İlk kez 1972 yılında üretilen Renault 5, dünyada birçok ailenin hafızasında yer eden bir simge oldu. Bugün bu ikonik model, geçmişin duygusal bağlarını günümüz teknolojisiyle buluşturarak yeniden hayatımıza giriyor. Renault 5 E-Tech Elektrikli ile markamızın dönüşüm yolculuğuna yeni bir ivme kazandırıyoruz. Bu model, sadece bir ulaşım aracı değil; bir yaşam tarzı, geçmişle geleceği birleştiren duygusal bir köprü. Renault 5 E-Tech Elektrikli; şehirli, dinamik ve enerjik yapısıyla ülkemizde yalnızca yollarda değil, kullanıcıların kalbinde de iz bırakacak."