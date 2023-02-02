Porsche’den 75. Yıla özel model: Porsche Vision 357

75. Yıldönümü için 2023 yılında dünya çapında etkinliklere imza atacak Porsche, özel bir model ile kutlamalara başlıyor: Porsche Vision 357.

‘Driven by Dreams’ ifadesi markanın özünü tanımlıyor. Ayrıca, bu slogan, Porsche’nin arkasındaki insanların her gün dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin hayallerini gerçekleştirmek için çalışırken benimsedikleri yaklaşımın da bir yansıması niteliğinde.