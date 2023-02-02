Porsche’den 75. Yıla özel model: Porsche Vision 357
Porsche 75. yılını çok özel bir otomobil ile kutluyor. Porsche Vision 357, 1948 yılında üretilen Porsche 356’nın mirasını günümüze taşıyor ve gelecekteki tasarım felsefesini ortaya koyuyor.
Ferry Porsche’nin spor otomobil hayalini gerçekleştirmek amacıyla 1948 yılında, ekibiyle birlikte, Porsche 356 ‘No. 1’ Roadster’ı üretmesinin ve efsanevi Porsche markasının temellerinin atılmasının üzerinden tam 75 yıl geçti.
75. Yıldönümü için 2023 yılında dünya çapında etkinliklere imza atacak Porsche, özel bir model ile kutlamalara başlıyor: Porsche Vision 357.
Porsche’nin 75 yılının tutkuyu ve hayalleri temsil ettiğini söyleyen Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “75. yılımızı hayallerden ilham alan insanlarla kutluyoruz” dedi.
‘Driven by Dreams’ ifadesi markanın özünü tanımlıyor. Ayrıca, bu slogan, Porsche’nin arkasındaki insanların her gün dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin hayallerini gerçekleştirmek için çalışırken benimsedikleri yaklaşımın da bir yansıması niteliğinde.