Renault Austral Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte Renault Austral Fiyatı ve özellikleri Yeni Renault Austral lansmanı, “Bu Yolculuk Senin” mottosuyla Türkiye’nin en büyük adası, aynı zamanda da en batısı olan Gökçeada’da gerçekleşti. Renault Austral, lansmana özel 1 milyon 190 bin TL fiyatıyla 1 Haziran’dan itibaren kullanıcılarla buluşacak. işte Renault Austral Fiyatı ve özellikleri.

· Renault’nun SUV kategorisindeki temsilcisi ve değişen kalite anlayışının en somut göstergesi Yeni Renault Austral, daha dinamik ve sportif Techno Esprit Alpine versiyonuyla ilk kez sunuluyor. 1 | 12

· 160 bg mild hybrid motor seçeneği ile Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak olan Yeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 12,3” dijital gösterge paneli ve 9” bilgi-eğlence sisteminden oluşan 564 cm2 openR ekranları, multi-sense teknolojisi, 16 cm ileri geri hareket edebilen arka koltuklarıyla sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor. 2 | 12

Yeni Austral, bugüne kadarki en iyi Renault olma iddiasıyla 1 Haziran’da Türkiye’de satışa sunuluyor. 3 | 12