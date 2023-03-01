Renault Clio fiyatları güncellendi, 66 bin TL'lik indirim var Renault Clio fiyatlarında 66 bin TL'lik indirim var. Markanın resmi sitesine bakıldığında kampanyalı fiyat listesi göze çarpıyor. İşte detaylar.

Mart ayının ilk gününde sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanacak diye beklenirken Renault'tan şaşırtan bir haber geldi. 1 | 11

Sıfır otomobil piyasasında fiyatlar aldı başını gidiyor. Otomobil sahibi olmak isteyenler yeni aya girmemizle birlikte güncel fiyat listesini merak ediyor. Ancak hemen belirtelim piyasada sıfır kilometre araç bulmak bir hayli zor. 2 | 11

Bugün Renault Clio’nun 2023 Mart ayı güncel fiyat listesiyle karşınızdayız. Çoğu kişinin sevdiği ve tercih ettiği model olan Renault Clio fiyatlarında uzun süredir indirime gitmiyordu. Ancak Renault Clio fiyatlarında Mart ayı fiyatları görenleri mutlu ediyor. 3 | 11