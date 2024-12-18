Renault ticari pazarda atağa geçti: Yeni Master yollara çıktı

Renault, yenilenen hafif ticari ailesini yine oldukça farklı bir lansman aracılığıyla Türkiye’ye tanıttı. Bomonti Organik Pazarında gerçekleştirilen lansmanda, Renault’nun yeni Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan hafif ticari ailesi kendi dünyalarını yansıtan içeriklerle basına tanıtıldı. Hafif ticari ürün gamının hedef kitlesine yönelik olarak; kendi alanlarında yer edinmiş modeller, yaşayan bir pazar alanını yansıtan çiçekçi, pastane, manav, kargo aracı ve inşaat malzemeleri taşıyan bir ticari araç gibi farklı konseptlerde üst yapısı uyarlanmış şekilde basının beğenisine sunuldu. Böylece Renault’nun hafif ticari ürün gamının her bir modelinin geniş kullanımlı ferah yükleme alanı, konforlu iç dizaynı ve sağlam dış gövdesi doğrudan meslek grupları üzerinden uygulamalı olarak gösterilmiş oldu. 1 | 8

2025 yılında Kangoo ailesiyle minivan segmentinde ürün gamını tamamen yenileyen Renault, şimdi de yeni Master’ı Türkiye pazarına sunarak hafif ticari araçlardaki atılımını sürdürüyor. 1980’den beri 40 yılı aşkın maziye ve bugüne kadarki 3 jenerasyonuyla Avrupa’da uzun soluklu bir liderliğe sahip olan Renault Master, dünya genelinde 3 milyonu aşan satış rakamlarına sahip. Renault Master, başarısını daha da ileri taşımak için bu yıl 4. jenerasyonuyla Türkiye’ye giriş yapıyor. 2 | 8

Sınıfının en geniş sürgülü yan kapısıyla kolay yükleme imkânı sağlayan Renault Master, bir önceki jenerasyonuna göre 1,3 l/100 km’ye kadar daha düşük yakıt tüketimiyle çok daha ekonomik bir kullanım sağlıyor. Yenilenen direksiyon sistemi çok daha yüksek bir manevra kabiliyeti sunarken, 20 adet gelişmiş sürüş destek sistemi ise daha güvenli bir sürüş olanağı sunuyor. 10.1” OpenR Link multimedya sistemi ise entegre Google hizmetleriyle 50’den fazla Google uygulamasına erişim sağlayabiliyor. Bu anlamda Renault Master, bağlantılı hizmetlere sahip bir ticari model olarak segmentinde öncü bir konum kazanıyor. 3 | 8