Rolls-Royce'tan müthiş veda: Black Badge Wraith Black Arrow modeli göz doldurdu Rolls-Royce markasının tarihindeki dönüştürücü motorlu arabalardan biri olan Wraith modeline veda ediyor. Üretimin sonuna geldiklerini açıklayan lüks otomobil üreticisi, bugün özel modeli Black Badge Wraith Black Arrow'u tanıttı.

Marka elektrikli geleceğinin önünde inşa edeceği son V12 coupe ve tarihteki en güçlü Rolls-Royce olan Wraith'in son örneklerini sunuyor. 1 | 17

2013 yılında tanıtılan Rolls-Royce Wraith modeli, şu ana kadar üretilmiş en önemli ve etkili modellerden biri. Öncüleri Phantom ve Ghost'tan daha fazla performans odaklı olan Wraith, temel olarak Rolls-Royce algısını değiştirdi. Markaya ilk kez yeni, genç müşteri grupları kazandırdı. 2 | 17

Bu Bespoke otomobil dünya çapında sadece 12 adet örnek ile sınırlı, aynı zamanda Rolls-Royce'un şimdiye kadar yapacağı son V12 coupe olma özelliği taşıyor. En yüksek performans seviyelerinden bazılarını sunan bu dönüştürücü motorlu otomobilin güçlü ifadesi. Black Badge Wraith Black Arrow Koleksiyonu için eşit derecede önemli bir V12'den ilham aldı. 3 | 17