sahibinden.com: İkinci el otomobil piyasasında talep artarken fiyatlar düşmeye devam ediyor
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporuna göre otomobil satışları artarken fiyatlar düşmeye devam ediyor.
İkinci el otomobil piyasasında talep artarken fiyatlar düşmeye devam ediyor.
Açıklamada şöyle denildi:
"Eylül ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre otomobil talep endeksinin Ağustos’a kıyasla yüzde 0,4 daha düşük, geçen yılın Eylül ayına kıyasla ise yüzde 41 daha yüksek olduğu gözlemlendi. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 21,1 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde ilan sayısının yüzde 2,9 düştüğü, satılan otomobil sayısının ise yüzde 1 arttığı görüldü. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı, geçen aya kıyasla 0,9 gün kısalarak 22 gün oldu.
Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor
Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının 15 aydır düştüğü görüldü. Reel fiyat endeksi Ağustos ayına kıyasla yüzde 1,2 azalarak 159,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de hala negatif seyretti. 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Temmuz’da yüzde -41,1’e geriledi. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı Eylül’de de Ağustos’taki gibi bir miktar yükselerek yüzde -35,6 oldu.
Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış
Ortalama otomobil fiyatlarının bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldiği görüldü. Ağustos’ta 865 bin 433 TL olan ortalama otomobil fiyatı, Eylül’de 880 bin 318 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş durağan hale geldi. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 azaldı.