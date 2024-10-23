sahibinden.com: İkinci el otomobil piyasasında talep artarken fiyatlar düşmeye devam ediyor

Açıklamada şöyle denildi:

"Eylül ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre otomobil talep endeksinin Ağustos’a kıyasla yüzde 0,4 daha düşük, geçen yılın Eylül ayına kıyasla ise yüzde 41 daha yüksek olduğu gözlemlendi. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 21,1 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde ilan sayısının yüzde 2,9 düştüğü, satılan otomobil sayısının ise yüzde 1 arttığı görüldü. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı, geçen aya kıyasla 0,9 gün kısalarak 22 gün oldu.