Savaş sonrası elektrikli araçlara yönelim arttı: Elektrikli otomobil almak kârlı mı?
İran savaşıyla birlikte petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, akaryakıt maliyetlerini artırırken elektrikli araçlara olan ilgiyi de hızlandırdı. Uzmanlar, uzun vadede elektrikli otomobil tasarruf sağladığını ancak kararın bölgesel enerji fiyatlarına bağlı olduğunu vurguladı. Peki elektrikli otomobil tasarruf mu sağlıyor, yoksa sanıldığı kadar avantajlı değil mi?
ABD ile İran arasında artan gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerindeki riskler, küresel enerji piyasalarını yeniden sarstı. Petrol fiyatları yeniden varil başına 100 dolar seviyelerini aşarken, enerji arzına yönelik endişeler büyüyor.
Uzmanlar, Orta Doğu’daki üretim ve lojistik altyapıya verilen hasarın uzun süreli fiyat baskısı yaratabileceğine dikkat çekti.
Elektrikli araçlara ilgi hızla artıyor
Artan akaryakıt fiyatları, tüketicilerin tercihlerini değiştirmeye başladı. Otomobil platformu verilerine göre elektrikli araçlara olan talep kısa sürede ciddi şekilde yükseldi.
Ancak yüksek satın alma maliyeti, şarj altyapısındaki eksiklikler ve menzil kaygısı hâlâ tüketicilerin en büyük çekinceleri arasında yer alıyor.
Uzun vadede maliyet avantajı öne çıkıyor
Elektrikli araçlar ilk satın alma maliyeti açısından daha pahalı olsa da kullanım sürecinde önemli tasarruf sağlıyor.
Yapılan hesaplamalara göre, benzinli araçların yıllık yakıt maliyeti elektrikli araçların yaklaşık 3 katına ulaşabiliyor. 5 yıllık kullanımda binlerce dolarlık fark oluşabiliyor. Özellikle enerji krizlerinin yoğun yaşandığı dönemlerde elektrikli araçları daha cazip hale getiriyor.
Bölgeye ve kullanıcıya göre değişiyor
Uzmanlara göre elektrikli araç tercihi, bulunduğunuz bölgedeki elektrik ve yakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Elektriğin ucuz, akaryakıtın pahalı olduğu bölgelerde elektrikli araçlar daha avantajlı olurken, bazı bölgelerde hibrit araçlar öne çıkabiliyor.