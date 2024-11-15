Sayıları 6'ya ulaşacak: BYD, yeni modellerinin fiyatlarını açıkladı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Aralık ayında ise E-SUV sınıfında Han ve D Sedan sınıfında Seal modelleri satışa çıkacak. Böylece yıl sonuna kadar BYD’nin Türkiye'deki model sayısı altıya ulaşacak.

"Bunlar nihai fiyatlar (teşvikli) ve yıl sonuna kadar 6 modelden 6 bin adet gelecek" ifadelerini kullanan Özpeynirci ayrıca BYD'nin 3 yıl içinde otomobil pazarında ilk 3 markadan biri olmayı hedeflediğini aktardı.