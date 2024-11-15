Sayıları 6'ya ulaşacak: BYD, yeni modellerinin fiyatlarını açıkladı
Çinli otomobil üreticisi BYD, Kasım ve Aralık aylarında Türkiye pazarına sunacağı modellerin fiyatlarını duyurdu. BYD Dolphin 1 milyon 280 bin TL'den, BYD Atto 3 ise 1 milyon 490 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olacak.
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki ürün yelpazesini genişletiyor. Kasım ayında satışa sunulacak modeller arasında BYD Dolphin, Atto 3, Seal U DM-i (plug-in hibrit) ve Seal U EV yer alıyor.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Aralık ayında ise E-SUV sınıfında Han ve D Sedan sınıfında Seal modelleri satışa çıkacak. Böylece yıl sonuna kadar BYD’nin Türkiye'deki model sayısı altıya ulaşacak.
"Bunlar nihai fiyatlar (teşvikli) ve yıl sonuna kadar 6 modelden 6 bin adet gelecek" ifadelerini kullanan Özpeynirci ayrıca BYD'nin 3 yıl içinde otomobil pazarında ilk 3 markadan biri olmayı hedeflediğini aktardı.
BYD'nin satışa çıkan modelleri ve fiyatları
BYD Dolphin: 1.280.000 TL
BYD Atto 3: 1.490.000 TL
BYD Seal U EV: 1.790.000 TL
BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL