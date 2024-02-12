SEAT Ibiza 40. yaşına girdi SEAT Ibiza, pazara sunulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz inovasyonla geçen 40 yılını kutluyor. Şirketin başarısında dönüm noktası niteliği taşıyan model, beş nesliyle 6 milyon adetten fazla bir satış rakamına ulaştı.

Modelin 40. yılına ilişkin bir açıklama yapan SEAT CEO’su Wayne Griffiths, “Piyasaya çıktığı günden bu yana pazarda bir mihenk taşı haline gelen SEAT Ibiza, aynı zamanda SEAT’ın dünyanın dört bir yanına otomobil teslimatı gerçekleştiren küresel bir şirket olarak konumunu güçlendirerek markanın başarısının temellerini attı. Şimdi de SEAT’ı havalı ve genç ruhlu bir marka olarak gören pek çok neslin gönlünü fetheden bu otomobilin 40. yılını kutluyoruz.” dedi. 1 | 9

Birinci nesil SEAT Ibiza, şirket için bir dönüm noktasıydı: Markanın artık bağımsız bir üretici olarak devam edeceği yolculuğun başlangıcıydı. Markanın teknoloji ortağı olmadan geliştirdiği ilk otomobil olan SEAT Ibiza MK1’in ortaya çıkış sürecinde şirket içi uzmanlığın yanı sıra, dış tasarımda Giorgetto Giugiaro, iç mekan tasarımında Karmann ve güç aktarma organlarında Porsche gibi ortakların uzmanlığından yararlanıldı. 2 | 9

Her biri 1,2 ve 1,5 litrelik benzinli motor seçeneklerine sahip üç farklı donanım seviyesi mevcuttu: L, GL ve GLX. Öne çıkan model, sınıfının en iyisi 85PS SEAT Ibiza 1.5 GLX oldu. 85PS SEAT Ibiza 1.5 GLX, en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmıştı. Bunun en iyi kanıtı da tüm sürücülerin aynı 1.5 GLX Ibiza’ları kullandığı tek otomobilli ralli Inter-Ibiza Şampiyonası’ydı. 3 | 9