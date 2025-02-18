Sedan ve Hatchback bir arada tek arabada! KIA geleceğin elektriklisi 2026 EV4 Concept modelini tanıttı
KIA, 2026 EV4 Concept modelini tanıtarak elektrikli otomobil dünyasında yeni bir sayfa açtı. Hem sedan hem de hatchback özelliklerini bir araya getiren model, fütüristik tasarımı ve geniş menzil seçenekleriyle dikkat çekiyor. E-GMP platformu üzerine inşa edilen EV4, 168 ile 641 beygir arasında güç sunarken, 480 kilometreyi aşan bir menzil vadediyor. Fiyat ve diğer detaylar, 27 Şubat’taki EV Day etkinliğinde açıklanacak.
KIA, elektrikli araç dünyasındaki iddiasını 2026 EV4 Concept modeliyle güçlendirdi. Elektrikli otomobillerin giderek daha fazla ilgi gördüğü bir dönemde, Güney Koreli marka, fütüristik tasarımıyla öne çıkan yeni aracını tanıttı. Sedan ve hatchback formunu birleştiren bu model, KIA’nın geleceğe yönelik vizyonunu gözler önüne seriyor.
Tanıdık çizgiler, farklı kimlik
EV4 Concept, markanın önceki modellerindeki tasarım dilini koruyarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor.
Daha önce 2023’teki EV Day etkinliğinde ön gösterimi yapılan araç, üretim versiyonunda EV9 modelindeki gibi dikey farlar ve EV6’dan esinlenilmiş keskin çamurluk hatlarıyla karşımıza çıkıyor.
Performans ve teknik detaylar
EV4, Hyundai ve Genesis’in elektrikli modellerinde kullanılan E-GMP platformu üzerine inşa edildi. Bu altyapı sayesinde, araç farklı güç aktarma seçenekleri sunabiliyor: