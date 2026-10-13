Seyir halindeyken aksı çıkmıştı: Türkiye'de de satılan otomobil geri çağırıldı
Türkiye'de de satılan Chery Omoda 5, Malezya'da yaşanan ciddi bir güvenlik sorununun ardından yeniden geri çağırma kararıyla gündeme geldi. Seyir halindeki bir aracın arka aksının yerinden çıkması üzerine yetkililer harekete geçerken, bazı araçların tip onayı geçici olarak askıya alındı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Omoda 5 modeli, Malezya'da ikinci kez geri çağırma kararıyla gündemede. Johor eyaletinde seyir halindeki bir Omoda 5'in arka aksının yerinden çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlatırken, şirket de risk taşıyabilecek araçların kontrol edilmesi için harekete geçti.
Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi (JPJ), yaşanan olayın ardından Omoda 5 modelinin Araç Tip Onayı'nı (VTA) geçici olarak askıya aldı. Kurum, Chery'den sorundan etkilenme ihtimali bulunan bütün araçların belirlenmesini ve geri çağrılmasını istedi.
Aynı sorun 2024 yılında da yaşanmıştı
Omoda 5'in arka aksıyla ilgili sorun ilk kez gündeme gelmiyor. Model, 2024 yılında da benzer bir problem nedeniyle geri çağrılmıştı. Son olayla birlikte Malezya'da aynı gerekçeyle ikinci büyük geri çağırma süreci başlatılmış oldu.
Chery Malaysia, yetkililerin açıklamasından birkaç saat sonra sosyal medya hesaplarından geri çağırma kararını duyurdu. Şirket, etkilenen araçların kapsamlı teknik kontrollerden geçirileceğini ve gerekli görülmesi halinde parça değişimlerinin ücretsiz gerçekleştirileceğini bildirdi.
Türkiye'de de satışa sunuldu
Geri çağırma kararıyla gündeme gelen Chery Omoda 5, Türkiye otomobil pazarında da satışa sunulan modeller arasında yer alıyor.
Ancak Malezya'da başlatılan geri çağırma sürecinin Türkiye'deki araçları da kapsadığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu karar, Malezya pazarındaki makyaj öncesi Omoda 5 modelleri için geçerli.
Yeni modeller geri çağırma kapsamında değil
Malezya'da ilk kez Temmuz 2023'te satışa sunulan Omoda 5'in yerini, geçen eylül ayında Chery 05 adıyla piyasaya çıkan makyajlı versiyon aldı.
Eski Omoda 5 modelinde burulma çubuklu arka süspansiyon sistemi kullanılırken, yeni Chery 05'te çok bağlantılı arka süspansiyon sistemine geçildi.
Tamamen elektrikli Omoda E5 de çok bağlantılı arka süspansiyon sistemiyle donatıldığı için geri çağırma kapsamında bulunmuyor.