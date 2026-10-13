Seyir halindeyken aksı çıkmıştı: Türkiye'de de satılan otomobil geri çağırıldı

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Omoda 5 modeli, Malezya'da ikinci kez geri çağırma kararıyla gündemede. Johor eyaletinde seyir halindeki bir Omoda 5'in arka aksının yerinden çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlatırken, şirket de risk taşıyabilecek araçların kontrol edilmesi için harekete geçti.