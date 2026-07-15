Sıfır otomobil alacaklara büyük destek: 165 bin TL'lik indirim devreye girdi
İlk kez elektrikli otomobil satın alacak tüketicilere yönelik yeni teşvik programı devreye alınıyor. Program kapsamında sıfır araç alımlarında yaklaşık 165 bin TL, ikinci el araç alımlarında ise 1.750 dolar yaklaşık 82 bin 250 TL indirim uygulanacak. Bazı üreticiler ise fiyat sınırından muaf tutularak avantaj elde edecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İlk kez elektrikli otomobil satın alacak tüketicilere yönelik yeni bir teşvik programı devreye alınıyor. Sıfır araç alımlarında 3.500 dolar (yaklaşık 165 bin TL), ikinci el araçlarda ise 1.750 dolar (yaklaşık 82 bin 250 TL) indirim sağlayacak düzenleme, bazı elektrikli otomobil üreticilerine de önemli avantajlar sunuyor.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, pazartesi günü imzaladığı SB 168 yasa tasarısıyla birlikte, ilk kez elektrikli araç satın alacak kişilere bayide anında uygulanacak teşviklerin önünü açtı. MyFirstEV adı verilen program kapsamında yeni elektrikli araç alımlarında 3.500 dolar (yaklaşık 165 bin TL), ikinci el elektrikli araç alımlarında ise 1.750 dolar (yaklaşık 82 bin 250 TL) indirim sağlanacak.
Programın yaz ayları içinde başlaması planlanırken, kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Programı yönetecek olan Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB), programa katılacak otomobil üreticilerini gelecek ay duyurmayı planlıyor.
Fiyat sınırı getirildi
Yeni teşvikten yararlanabilmek için araç fiyatlarına da üst sınır getirildi. Buna göre, sıfır elektrikli araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 50 bin doların (yaklaşık 2 milyon 350 bin TL), ikinci el elektrikli araçların ise 25 bin doların (yaklaşık 1 milyon 175 bin TL) altında olması gerekiyor.
Ancak yasa, yalnızca sıfır emisyonlu araç üreten ve merkezi Kaliforniya'da bulunan üreticiler için önemli bir istisna içeriyor. Bu kapsamda merkezi Irvine'da bulunan Rivian ile Newark merkezli Lucid, araç fiyatları belirlenen sınırların üzerinde olsa bile teşvik programına dahil olabilecek.
Lucid ve Rivian öne çıkıyor
Rivian'ın R1T elektrikli pickup modeli yaklaşık 80 bin dolardan (yaklaşık 3 milyon 760 bin TL), Lucid'in Air sedan modeli ise yaklaşık 71 bin dolardan (yaklaşık 3 milyon 337 bin TL) başlayan fiyatlarla satılıyor. Normal şartlarda bu modeller fiyat limitini aştığı için teşvik kapsamına giremeyecekti.
Lucid sözcüsü, şirketin programa katılmayı planladığını belirterek hem Lucid Air hem de Lucid Gravity modellerinin Kaliforniya'daki müşteriler için teşvikten yararlanabileceğini açıkladı.
Şirket açıklamasında, "Bu programı gelişmiş elektrikli araçları Kaliforniyalı alıcılar için daha erişilebilir hale getirecek önemli bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerine yer verilirken, söz konusu istisna düzenlemesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Tesla istisnadan yararlanamayacak
Tesla ise Fremont'ta üretim yapmasına ve Palo Alto'da mühendislik merkezini korumasına rağmen bu istisnadan faydalanamayacak. Bunun nedeni şirketin kurumsal merkezini 2021 yılında Kaliforniya'dan Teksas'ın Austin kentine taşımış olması.
CARB yetkilileri, Lucid ve Rivian'ın istisna kapsamında değerlendirileceğini, Tesla'nın ise fiyat sınırına tabi olacağını doğruladı.
Bununla birlikte Tesla tamamen program dışında kalmayacak. Şirketin 50 bin doların (yaklaşık 2 milyon 350 bin TL) altında fiyatlandırılan Model 3 ve Model Y versiyonları, Tesla'nın programa katılması halinde teşvikten yararlanabilecek.
Federal teşvikin yerini alacak
Kaliforniya Valiliği, MyFirstEV programını Donald Trump yönetiminin geri çektiği federal elektrikli araç vergi indiriminin yerine geçecek bir destek olarak tanımladı.
Söz konusu federal program kapsamında elektrikli araç alıcılarına 7.500 dolara kadar (yaklaşık 352 bin 500 TL) vergi teşviki sağlanıyordu.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, "Donald Trump hava kalitemizi bozmak ve temiz otomobil sektörünü Çin'e bırakmak için elinden geleni yapıyor. Kaliforniya ise temiz ulaşım dönüşümünde gaza basıyor." ifadelerini kullandı.