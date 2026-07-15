Sıfır otomobil alacaklara büyük destek: 165 bin TL'lik indirim devreye girdi

Fiyat sınırı getirildi

Yeni teşvikten yararlanabilmek için araç fiyatlarına da üst sınır getirildi. Buna göre, sıfır elektrikli araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 50 bin doların (yaklaşık 2 milyon 350 bin TL), ikinci el elektrikli araçların ise 25 bin doların (yaklaşık 1 milyon 175 bin TL) altında olması gerekiyor.