Sıfır otomobil fiyatlarına mayıs zammı: En ucuz model ne kadar oldu?

16 marka ortalama yüzde 6 ile yüzde 2 arasında fiyat artırdı. Zam oranı modellere göre değişmekle beraber 330 modelde yüzde 10 ’lara varan artışlar yaşandı.

Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, nisan ayında kurdaki artışın yüzde 1,6 seviyesinde kaldığını, ancak birçok markanın bu oranın oldukça üzerinde zam yaptığını belirterek, fiyat artışlarının döviz kurunun ötesinde başka maliyet baskılarıyla ilişkili olduğuna dikkat çekti.