Sıfır otomobil fiyatlarına mayıs zammı: En ucuz model ne kadar oldu?
Otomotiv sektörü, mayıs ayına yüksek oranlı fiyat artışlarıyla giriş yaptı. 16 markaya ait 330 modelde liste fiyatları güncellenirken, en uygun fiyatlı sıfır otomobilin satış fiyatı 1,2 milyon TL’ye yükseldi. Artış oranları model bazında yüzde 10’u bulurken, bazı modellerde yüzde 16’ya varan zamlar kaydedildi.
16 marka ortalama yüzde 6 ile yüzde 2 arasında fiyat artırdı. Zam oranı modellere göre değişmekle beraber 330 modelde yüzde 10’lara varan artışlar yaşandı.
Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, nisan ayında kurdaki artışın yüzde 1,6 seviyesinde kaldığını, ancak birçok markanın bu oranın oldukça üzerinde zam yaptığını belirterek, fiyat artışlarının döviz kurunun ötesinde başka maliyet baskılarıyla ilişkili olduğuna dikkat çekti.
Hüsamettin Yalçın, ikinci el otomobil piyasasının mayısa durağan başladığını belirterek, “Nisana göre fiyatlarda belirgin bir değişim yaşanmazken, genel ortalamada yüzde 1.5’lik sınırlı bir artış görüldü” dedi.
Yalçın, sıfır araçtaki kampanyaların ve taşıt kredisine erişimde yaşanan zorlukların ikinci eli baskı altında tuttuğunu söyledi.