Sıfır otomobilde yeni kampanyalar yolda, uzman isim tarih verdi!
Otomobil alacaklar dikkat! "Sıfır mı, ikinci el mi" sorusu aklınızı kurcalıyorsa ya da "Ne zaman otomobil almalıyım" sorusuna yanıt arıyorsanız... Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın son gelişmeler ışığında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı, öngörülerde bulundu. Yalçın, sıfır araçlar için markalardan kasım ve aralık aylarında yoğun kampanya beklediklerini açıkladı. İkinci el piyasasına ilişkin de tahminlerini açıklayan Yalçın, "İkinci elde fiyatların yıl sonuna kadar sabit gideceğini düşünüyoruz. İkinci elde çok büyük fiyat artışları olmayacak, daha alınabilir bir seviyeye gelecek" dedi.
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, son gelişmeler ışığında otomotiv piyasasını değerlendirdi.
Geçen temmuza kadar sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat makasının çok dar olduğunu anlatan Yalçın, “Mesela 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre hatta 10 bin kilometrede temiz ikinci elinde fiyatlar 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL seviyesindeydi. Dolayısıyla talep hep sıfır kilometre araca kaydı” dedi.
Türkiye gazetesine konuşan Yalçın, Euro’da yaşanan yüzde 5,5’lik artışı markaların sıfır araç fiyatlarına yansıttığını belirterek, fiyat artışının satışlara nasıl yansıyacağını dair öngörüsünü paylaştı: “Bu durum asla sıfır kilometre araç satışlarının eylül ayında azalacağı anlamına gelmiyor.”
Kampanya için tarih verdi
Markalarda ekim ve ve kasım aylarında yoğun kampanya beklediklerini söyleyen Yalçın şöyle devam etti: