Sır gibi saklandı! Kazalı Ferrari 458 Italia ne kadara satıldı, yeni sahibi kim?

Otomobil tamircisi Hakan Yılmaz'ın müşterisine ait Ferrari marka süper lüks otomobille kaza yapması gündemdeki yerini koruyor.

Hakan Yılmaz aracı sahibinden satın alacağını söylerken bugün ise Ferrari 458 Italia'nın satıldığını duyurdu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kazalı Ferrari'yi Bakırköyspor'da oynayan 34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk'e sattığını duyurdu.

Bu satış haberinin ardından kazalı Ferrari'nin fiyatı merak konusu oldu. Daha önce şase ve podyelerinde işlem yapıldığı öğrenilen aracın değerinin yüzde 50 düştüğü tahmin ediliyor.

Peki Ferrari 458 Italia ne kadara satılıyor?

Türkiye'nin öne çıkan ikinci el satış sitelerinden birinde bu araçtan sadece 15 adet satılıyor.

Fiyatları ise özellik, model ve kilometreye göre değişkenlik gösteriyor.

En pahalısı 23 milyon 650 bin lira Örneğin en pahalı Ferrari 458 Italia, 2012 model 22 bin 650 kilometrede. İstenen rakam ise 23 milyon 650 bin lira.

En ucuzu ağır hasar kayıtlı: 13 milyon 50 bin lira İlan sitesindeki en ucuz Ferrari 458 Italia ise 13 milyon 50 bin lira olarak görünüyor. Bu araç ise 2012 model ve 60 bin kilometrede. Satıcının verdiği bilgiye göre ise araç ağız hasar kayıtlı.

Ankara'da satılan bir Ferrari 458 Italia'ya ise 17 milyon 850 bin lira fiyat biçilmiş. Araç 2012 model ve 58 bin 500 kilometrede. Satıcının verdiği bilgiye göre; araçta hata-boya ve tramer kaydı yok.

