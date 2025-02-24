Skoda’nın Elroq, Enyaq, Enyaq Coupe ve Superb Sportline PHEV modellerinin Türkiye tarihi belli oldu
Türkiye’de geçen yıl 44 bin adetlik satışıyla rekor kıran Skoda, 2025’te çıtayı 50 bine çıkardı. Skoda mayısta üç elektrikli, bir şarj edilebilir hibrit modelini Türkiye’de satışaca sunacak. Skoda’nın elektrikli modeli Elroq’un yüzde 10’luk ÖTV dilimine giren versiyonu da mayıs ayında Türkiye’de olacak.
Bu yıl 130’uncu yaş gününü kutlayacak olan Skoda, yeni modellerini Türkiye’ye getiriyor.
1 | 5
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Gazete Pencere için Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ile konuştu.
2 | 5
Başar, Skoda’nın Elroq, Enyaq, Enyaq Coupe ve Superb Sportline PHEV modellerinin mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu.
3 | 5
Geçen yılı 44 bin adetlik satışla tamamlayan Skoda, 2025 için hedefi 50 bine çıkardı.
4 | 5