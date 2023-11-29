Skywell yeni elektrikli coupe modelini tanıttı Skywell, otomotiv sektörüne iddialı bir giriş yaparak, yeni elektrikli coupe modeli "Skyhome EV"i resmi olarak tanıttı. Skyhome EV, tavana entegre edilen ekran ve ayak masajı özellikleri sayesinde kullanıcıları ev konforunda hissettiriyor.

Ulu Motor ile Türkiye, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da gücünü artıran Skywell, Skyhome EV modelini tanıttı. Sedan gövde yapısına sahip, yenilikçi teknolojilerin yanı sıra güvenlik ve konfor odaklı özellikleriyle de ön plana çıkan araç, kullanıcılarına lüks bir konfor vaat ediyor. 1 | 5

AR-GE tarafında çok ciddi çalışmalar yürüten Skywell, yeni nesil araçlarına bir yenisini daha ekledi. 10 dakikalık şarj ile 500 km’ye yakın menzil sunan ve sedan formunda olan Skywell Skyhome EV, gizli kapı kolları, elektronik dikiz aynaları ve rüzgâra karşı dirençli büyük çaplı jantlarıyla, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni model, parmak izi algılama, kapı açmak için yüz tanıma, cep telefonu kontrolü gibi benzersiz çözümlerle de ileri teknolojisini ortaya koyuyor. 2 | 5

Tavana entegre ettiği televizyon sayesinde ev konforunu yaşatacak olan Skywell Skyhome EV, 21 hoparlörlü ses sistemiyle benzersiz bir kabin içi deneyim vaat ediyor. Kapılarda, direksiyonda ve hoparlörlerde kullanılan ortam aydınlatmaları iç mekâna hareket ve modernlik katıyor. 3 | 5