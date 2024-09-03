Son Dakika: Otomotivde ağustos rakamları belli oldu! İşte en çok satan markalar Son Dakika Haberi: Türkiye'de ağustos ayı otomobil ve ticari araç satış rakamları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; ağustosta satılan otomobil sayısı 69 bin 288, hafif ticari araç sayısı ise 20 bin 846 oldu. Ocak-Ağustos arası sekiz aylık dönemde ise toplam satış 762 bin 152 olarak kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere sekiz aydaki toplam satışlarda Fiat lider liderliğini korurken onu Renault izledi. Üçüncü sırada ise Ford yer aldı. İşte Türkiye'de en çok araç satan markalar ve pazar paylarındaki son durum...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ağustos ayı satış verilerini açıkladı. Ağustosta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 artarak 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20,846 adet oldu. 1 | 24

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı böylece ağustosta yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adede yükseldi. Otomotiv sektörü için rekor yılı olan 2023’te ağustos ayında 89 bin 454 adet araç satışı gerçekleşmişti. Böylece Ağustos 2024 otomobil ve hafif ticari araç satışında en iyi ağustos ayı olarak tarihe geçti. 2 | 24

Ocak-ağustos arası sekiz aylık süreçte otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 oranında artarak 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti. 3 | 24