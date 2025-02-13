Sonuçlar şaşırttı! Japon markalar öne çıktı: En dayanıklı otomobil hangisi?

ABD merkezli otomobil analiz şirketi iSeeCars, en dayanıklı otomobil modellerini belirledi. Yapılan araştırma, araçların 400 bin kilometreye ulaşma olasılıklarını ve bu süreçte hangi modellerin daha uzun ömürlü olduğunu inceledi. Ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı %8,6 olarak hesaplanırken, bu oranı aşan modeller dikkat çekiyor.

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