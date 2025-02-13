Sonuçlar şaşırttı! Japon markalar öne çıktı: En dayanıklı otomobil hangisi?
iSeeCars’ın araştırmasına göre, 400 bin kilometreyi aşabilen en dayanıklı araç modelleri belli oldu. Japon markaları, dayanıklılıklarıyla dikkat çekerken, Toyota ve Honda öne çıkıyor. En dayanıklı otomobil hangisi? Hangi modeller uzun ömürlü? İşte en uzun ömürlü sedanlar ve 400 bin kilometreyi geçme olasılıkları…
ABD merkezli otomobil analiz şirketi iSeeCars, en dayanıklı otomobil modellerini belirledi. Yapılan araştırma, araçların 400 bin kilometreye ulaşma olasılıklarını ve bu süreçte hangi modellerin daha uzun ömürlü olduğunu inceledi. Ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı %8,6 olarak hesaplanırken, bu oranı aşan modeller dikkat çekiyor.
Araştırmada, araçların güvenilirliği, kaza raporları, darbe dayanıklılığı ve frenleme sistemleri gibi bir dizi önemli kriter göz önünde bulunduruldu. Sonuçlar, Japon otomobil markalarının, özellikle Toyota ve Honda'nın, uzun ömürlü araçlar konusunda öne çıktığını gösterdi. Büyük Alman markaları ise listede yer almadı. Peki en en dayanıklı otomobil markası ne oldu? İşte en uzun kilometre ömrüne sahip 10 sedan otomobiller ve 400 bin kilometreye ulaşma olasılıkları...
10. Nissan Altima
400 bin kilometreye ulaşma olasılığı: %6,3
9. Honda Civic
400 bin kilometreye ulaşma olasılığı: % 7,2