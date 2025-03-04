Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu: Marka marka listelendi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Şubat ayı perakende satış verilerini açıkladı. Böylece 2025 yılı Şubat ayında Türkiye otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar ve modeller belli oldu. 1 | 26

Şubat ayında satışların zirveye çıkmasında bazı markaların kampanyalı satış stratejilerinin etkisi büyük oldu. 2 | 26

Bu ayın lideri olan marka, yüksek satış rakamlarıyla pazara damgasını vurdu. Benzinli, dizel ve elektrikli araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamasında etkili oldu 3 | 26