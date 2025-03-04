Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu: Marka marka listelendi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) şubat ayına yönelik perakende satış verilerini açıkladı. Böylece 2025 şubat ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları belli oldu. Peki 2025 Şubatta en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları hangileri? Şubatta en çok hangi marka araba satıldı? İşte satış rakamları ile şubat ayının en çok satan 20 otomobil ve hafif ticari araç markası...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Şubat ayı perakende satış verilerini açıkladı. Böylece 2025 yılı Şubat ayında Türkiye otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar ve modeller belli oldu.
Şubat ayında satışların zirveye çıkmasında bazı markaların kampanyalı satış stratejilerinin etkisi büyük oldu.
Bu ayın lideri olan marka, yüksek satış rakamlarıyla pazara damgasını vurdu. Benzinli, dizel ve elektrikli araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamasında etkili oldu
ODMD’nin açıklamasına göre, Şubat ayında Türkiye genelindeki satışlar, özellikle yüksek donanım seviyeli ve uygun fiyatlı araçların artan talep görmesiyle daha da güçlendi.