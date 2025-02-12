Taşıt kredileri düştü... En düşük taşıt kredisi faizi! Taşıt kredisi faizleri kaç? Ödeme planı belli oldu
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşu devam ederken, faizlerin belirli aralıklarla düzenlenecek toplam 8 toplantıda yüzde 2,5 indirilmesi bekleniyor. Ancak enflasyonun seyrine göre indirim süreci sekteye uğrayabilir. Politika faizine duyarlı olarak kredi faizleri de belirleniyor. Otomobil alınırken sıkça kullanılan taşıt kredisinin geri ödeme planı ve faizleri belli oldu. Peki, en düşük taşıt kredisi faizi kaç? Taşıt kredisi faizleri düştü mü? Detaylar haberde...
Politika faizinin yüksekliği taşıt kredilerini de etkiliyor. Ocak ayında kullanılan taşıt kredisi 2 trilyon 62 milyar lira olurken, taşıt kredilerinin güncel faizleri ve ödeme planları merak ediliyor.
Türkiye'den Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre taşıt kredilerindeki faizler 36 ve 48 ay vadede geçen hafta en düşük yüzde 3,45'ken, bu hafta yüzde 3,39’a yükseldi. Kredilerin vadelerine göre geri ödeme planları şöyle:
200 BİN TL KREDİ/12 AY GERİ ÖDEME
-En Düşük Oran: %3,59
-Aylık taksit: 22 bin 143 TL
-Toplam geri ödeme: 267 bin TL
200 BİN TL KREDİ/24 AY GERİ ÖDEME
-En Düşük Oran: %3,45
-Aylık taksit: 13 bin 777 TL
-Toplam geri ödeme: 331 bin 930 TL