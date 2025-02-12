Taşıt kredileri düştü... En düşük taşıt kredisi faizi! Taşıt kredisi faizleri kaç? Ödeme planı belli oldu

Politika faizinin yüksekliği taşıt kredilerini de etkiliyor. Ocak ayında kullanılan taşıt kredisi 2 trilyon 62 milyar lira olurken, taşıt kredilerinin güncel faizleri ve ödeme planları merak ediliyor. 1 | 6

Türkiye'den Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre taşıt kredilerindeki faizler 36 ve 48 ay vadede geçen hafta en düşük yüzde 3,45'ken, bu hafta yüzde 3,39’a yükseldi. Kredilerin vadelerine göre geri ödeme planları şöyle: 2 | 6

200 BİN TL KREDİ/12 AY GERİ ÖDEME -En Düşük Oran: %3,59

-Aylık taksit: 22 bin 143 TL

-Toplam geri ödeme: 267 bin TL 3 | 6