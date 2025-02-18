Taşıt kredisi faizlerinde son durum: İşte 400 bin TL'nin faizi ve geri ödeme tutarı.... (18 Şubat 2025)

Açıklanan verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 trilyon 62 milyar liraya ulaşan toplam tüketici kredilerinin yüzde 3,45’i taşıt kredilerinden oluştu.

BBDK, son 13 haftada bi­reysel taşıt kredilerinde düşüşün yüzde 5 seviyesini geçtiğini açıkladı. Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında düştü.

Peki taşıt kredilerinde son durum ne? Bankaların taşıt kredilerinde hangi faiz oranlarını belirledi?

İşte 18 Şubat 2025 itibarıyla sıfır araçların için 36 ve 24 ay vadeli 400 bin TL'lik taşıt kredisinin banka banka geri ödeme tutarları...

(BDDK’nın 10099 sayılı kararı gereği, 36 ay vade seçeneği sadece 800.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerlidir.)