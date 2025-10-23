Tesla 63 binden fazla Cybertruck'ı geri çağırdı! Geri çağırma nedeni belli oldu!
Tesla, far parlaklığının yasal sınırları aşmasına yol açan yazılım hatası nedeniyle ABD'de 63 bin 619 Cybertruck'ı geri çağırdı. Tesla, sorunu ücretsiz yazılım güncellemesiyle gidereceğini açıkladı.
Tesla, far parlaklığı sorunu nedeniyle ABD'de 63 binden fazla Cybertruck'ı geri çağırdı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın ön park lambalarının yasal parlaklık sınırlarını aşarak karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Açıklamaya göre, bu sorun 63 bin 619 Cybertruck aracı kapsıyor.
NHTSA'nın açıklamasına göre, Tesla bu sorunu araç sahiplerine herhangi bir maliyet yüklemeden gidermek için kablosuz yazılım güncellemesi yayınladı.