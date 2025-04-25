Tesla Model Y'nin en ucuz aracı satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri
ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın çalışma ekibinde yer alan milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ürettiği Model Y'nin en ucuz versiyonu Türkiye’de satışa çıktı. Saat 17.00 itibarıyla envanter sayfasında sınırlı sayıda satışa sunuldu. Tesla Model Y 2025, yüzde 10 ÖTV kapsamına giriyor. En uygun fiyatlı yeni Tesla Model Y’nin fiyatı 1 milyon 866 bin 203 lira oldu. Diğerlerinin fiyatı renk farkıyla 1 milyon 909 bin 116 lira olarak belirlendi. İşte Tesla'nın en ucuz aracının özellikleri...
Tesla, 2025 model yeni Model Y'nin en ucuz fiyatlı aracını Türkiye'de satışa sundu.
Yeni Model Y, bugün saat 17:00’den itibaren önceden yapılandırılmış araç envanter sayfasında sınırlı sayıda satışa sunuldu.
Envanter sayfasındaki araçlar tükenene kadar yeni Tesla Model Y'yi sipariş etme imkanı olacak.
Öte yandan gelecek haftalarda envanter sayfasına yeni araçlar eklenecek.
2025 Tesla Model Y'nin fiyatı ne kadar olacak?
Arkadan itişli yeni Tesla Model Y, yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek.
Buna göre 2025 Model Y’nin anahtar teslim başlangıç fiyatı 1 milyon 866 bin 203 lira lira oldu.
Diğerlerinin fiyatı ise renk farkıyla 1 milyon 909 bin 116 lira olarak belirlendi.