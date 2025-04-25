Tesla Model Y'nin en ucuz aracı satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

2025 Tesla Model Y'nin fiyatı ne kadar olacak?

Arkadan itişli yeni Tesla Model Y, yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek.

Buna göre 2025 Model Y’nin anahtar teslim başlangıç fiyatı 1 milyon 866 bin 203 lira lira oldu.