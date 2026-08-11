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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var

Tesla, ABD'de 20 bin 349 aracını geri çağırdı. Model 3 ve Model Y araçlarını kapsayan kararın, kısa hüzmeli farların aşırı parlak yanarak karşıdan gelen sürücülerin görüşünü azaltabileceği ve kaza riskini artırabileceği gerekçesiyle alındığı açıklandı.

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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var - Resim: 1

Tesla, ABD'de 20 binden fazla aracını geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bazı Model 3 ve Model Y araçlarındaki kısa hüzmeli farların aşırı parlak olabileceğini ve bu durumun karşıdan gelen sürücüler açısından kaza riskini artırabileceğini açıkladı.

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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var - Resim: 2

NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma kararı ABD'deki 20 bin 349 aracı kapsıyor.

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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var - Resim: 3

Aşırı parlak farlar kaza riskini artırabilir

Geri çağırmanın nedeni olarak araçların kısa hüzmeli farlarının olması gerekenden daha parlak yanabilme ihtimali gösterildi.

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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var - Resim: 4

NHTSA, aşırı parlak farların karşı yönden gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyebileceğine ve bunun kaza riskini artırabileceğine dikkat çekti.

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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var - Resim: 5

Geri çağırma kapsamında Tesla'nın belirli Model 3 ve Model Y araçları bulunuyor. Sorunun giderilmesi için uygulanacak çözümün ise henüz kesinleşmediği belirtildi.

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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var - Resim: 6

1,2 milyon araç için de inceleme başlatılmıştı

Son geri çağırma kararı, Tesla'nın ABD'de araç güvenliği konusunda düzenleyici kurumların incelemeleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

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Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var - Resim: 7

NHTSA, temmuz ayında yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracıyla ilgili ayrı bir ön inceleme başlatmıştı. İncelemenin, araçlarda süspansiyon arızası yaşanabileceği ve söz konusu arızanın direksiyon kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceğine yönelik bildirimlerin ardından başlatıldığı açıklanmıştı.

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