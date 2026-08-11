Tesla'dan binlerce aracı için geri çağırma kararı: Kaza riskini var
Tesla, ABD'de 20 bin 349 aracını geri çağırdı. Model 3 ve Model Y araçlarını kapsayan kararın, kısa hüzmeli farların aşırı parlak yanarak karşıdan gelen sürücülerin görüşünü azaltabileceği ve kaza riskini artırabileceği gerekçesiyle alındığı açıklandı.
Tesla, ABD'de 20 binden fazla aracını geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bazı Model 3 ve Model Y araçlarındaki kısa hüzmeli farların aşırı parlak olabileceğini ve bu durumun karşıdan gelen sürücüler açısından kaza riskini artırabileceğini açıkladı.
NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma kararı ABD'deki 20 bin 349 aracı kapsıyor.
Aşırı parlak farlar kaza riskini artırabilir
Geri çağırmanın nedeni olarak araçların kısa hüzmeli farlarının olması gerekenden daha parlak yanabilme ihtimali gösterildi.
NHTSA, aşırı parlak farların karşı yönden gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyebileceğine ve bunun kaza riskini artırabileceğine dikkat çekti.
Geri çağırma kapsamında Tesla'nın belirli Model 3 ve Model Y araçları bulunuyor. Sorunun giderilmesi için uygulanacak çözümün ise henüz kesinleşmediği belirtildi.
1,2 milyon araç için de inceleme başlatılmıştı
Son geri çağırma kararı, Tesla'nın ABD'de araç güvenliği konusunda düzenleyici kurumların incelemeleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.
NHTSA, temmuz ayında yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracıyla ilgili ayrı bir ön inceleme başlatmıştı. İncelemenin, araçlarda süspansiyon arızası yaşanabileceği ve söz konusu arızanın direksiyon kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceğine yönelik bildirimlerin ardından başlatıldığı açıklanmıştı.