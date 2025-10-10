Google Haberler

Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye’de en çok satan modeli Model Y’nin fiyatına bir kez daha zam yaptı. Model Y Standard Range’in başlangıç fiyatı 2 milyon 420 bin 625 TL’ye yükselirken, serideki diğer modellerin fiyatları da 4,4 milyon TL’ye kadar çıktı.

Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye'de Model Y'nin serisine bir zam daha yaptı. 

Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!

Araca, daha önce sportif seçenek olan Model Y Performance ile birlikte zam gelmişti. Bu zamla birlikte aracın fiyatı 2 milyon 241 TL'den 2 milyon 305 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!

Türkiye'de en çok satan Tesla modeli olan Model Y Standard Range'in başlangıç fiyatı yapılan son zamla birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL'den 2 milyon 420 bin 625 TL'ye çıktı.

Aynı modelin diğer renkteki versiyonlarının fiyatı ise 2 milyon 474 bin 925 TL’ye yükseldi.

Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!

Yeni zamlarla birlikte Tesla Model Y serisindeki fiyatlar şöyle oldu:

- Model Y Uzun Menzil Arkadan İtişli: 3 milyon 225 bin 240 TL
- Model Y Uzun Menzil Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL
- Model Y Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL

Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!

Model Y Standart Türkiye'ye gelecek mi?

Tesla, ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı “Model Y Standard”ı duyurdu. ABD fiyatı 39 bin 990 dolar olarak açıklanan aracın Türkiye’ye gelişi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

