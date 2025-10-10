Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!
Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye’de en çok satan modeli Model Y’nin fiyatına bir kez daha zam yaptı. Model Y Standard Range’in başlangıç fiyatı 2 milyon 420 bin 625 TL’ye yükselirken, serideki diğer modellerin fiyatları da 4,4 milyon TL’ye kadar çıktı.
Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Türkiye'de Model Y'nin serisine bir zam daha yaptı.
Araca, daha önce sportif seçenek olan Model Y Performance ile birlikte zam gelmişti. Bu zamla birlikte aracın fiyatı 2 milyon 241 TL'den 2 milyon 305 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
Türkiye'de en çok satan Tesla modeli olan Model Y Standard Range'in başlangıç fiyatı yapılan son zamla birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL'den 2 milyon 420 bin 625 TL'ye çıktı.
Aynı modelin diğer renkteki versiyonlarının fiyatı ise 2 milyon 474 bin 925 TL’ye yükseldi.
Yeni zamlarla birlikte Tesla Model Y serisindeki fiyatlar şöyle oldu:
- Model Y Uzun Menzil Arkadan İtişli: 3 milyon 225 bin 240 TL
- Model Y Uzun Menzil Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL
- Model Y Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL
Model Y Standart Türkiye'ye gelecek mi?
Tesla, ABD’de vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı “Model Y Standard”ı duyurdu. ABD fiyatı 39 bin 990 dolar olarak açıklanan aracın Türkiye’ye gelişi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.