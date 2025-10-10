Tesla'dan Türkiye'deki en ucuz otomobili Model Y'ye zam kararı!

Türkiye'de en çok satan Tesla modeli olan Model Y Standard Range'in başlangıç fiyatı yapılan son zamla birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL'den 2 milyon 420 bin 625 TL'ye çıktı.

Aynı modelin diğer renkteki versiyonlarının fiyatı ise 2 milyon 474 bin 925 TL’ye yükseldi.