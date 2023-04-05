Tesla'ya Türkiye’de büyük ilgi! Fiyatı 1 milyon 548 bin TL'den başlıyor Tesla, Türkiye’de resmi olarak faaliyete başladı. Dünyaca ünlü markanın sergilenen iki aracı, meraklıları tarafından ilgiyle karşılandı.

Elektrikli dünyasında küresel bir marka olan Tesla, resmi olarak Türkiye'de faaliyete geçti. İlk olarak Model Y, üç paketiyle satışa çıkarıldı. 1 | 7

Tesla Model Y'nin 3 farklı versiyonuna, 1 milyon 548 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olunacak. Tesla otomobiller İstanbul'da iki yakada sergileniyor ve alıcılarını bekliyor. 2 | 7

Avrupa yakasında Levent'te, Anadolu yakasında ise Üsküdar'da bulunan AVM'lerde sergilenen araçlar meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor. 3 | 7