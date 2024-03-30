Togg güncellendi! Yeni özellikleri duyuruldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a güncelleme geldi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre T10X modeli yeni özelliklere sahip oldu. İşte Togg'un yeni özellikleri...
Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç Togg güncellendi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Yüz tanıma ile oturum açma
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Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimi
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Yeni renk temaları
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