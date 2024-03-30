Togg güncellendi! Yeni özellikleri duyuruldu

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç Togg güncellendi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

1 | 9