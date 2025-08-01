Togg ilk kez yurt dışı pazarında yer alacak! Alman gazetesi o ülkeyi duyurdu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X modeli, 2025 yılı sonunda Almanya'da satışa sunulacak. Böylece Togg, ilk kez yurt dışı pazarında yer alacak.
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yayımlanan haberde, Togg’un tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl Münih’te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı’nda tanıtılmasının ardından, Almanya yollarında olacağı bildirildi.
Haberde, Türkiye'de elektrikli araç pazarında lider konumda bulunan Togg'un, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satışıyla yüzde 20’lik pazar payına ulaştığına dikkat çekildi.
Togg'un 2024 yılı toplam satışının 30 bini aştığı ve bu rakamın Tesla ve BYD gibi küresel markaların Türkiye'deki toplam satışını geride bıraktığı bilgisi paylaşıldı.
Togg’un ilk yurt dışı pazarı olarak Almanya’yı seçmesinin tesadüf olmadığı ifade edilen haberde, ülkede 3 milyondan fazla Türk kökenli vatandaşın yaşadığı vurgulandı.
Almanya'nın Stuttgart kentinde hâlihazırda bir Togg ofisi bulunduğu, satışların ise bayi ağı kullanılmadan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.
Haberde ayrıca Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’a da yer verildi. Karakaş’ın 2011 yılında Almanya’nın Handelsblatt gazetesi tarafından "Yarının Yöneticisi" seçildiği hatırlatılırken, Togg’un küresel rekabet gücüne ulaşma hedefinin ertelenmeden, kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.