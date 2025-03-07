TOGG, Renault, Opel, Citroen, Peugeot, FIAT... Marka marka sıfır faizli kredi seçenekleri! İşte en güncel kampanyalar
Otomobil markaları mart ayıyla birlikte sıfır faizli kredi kampanyalarını hızlandırdı. TOGG, Renault, Opel, KIA, Honda, FIAT, Jeep, Chery, Citroen, Nissan, BMW ve Peugeot gibi markalar sıfır faizli ve düşük faizli kredi seçenekleriyle tüketicilere cazip finansman olanakları sunuyor. Öte yandan arabam.com’un analizine göre ikinci el piyasasında en çok ilan verilen modeller Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea oldu.
Otomobil almayı düşünenler için sıfır faizli kredi kampanyaları ve ikinci el piyasasındaki gelişmeler, tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ederken, markalar mart ayında sıfır faizli ve düşük faizli kredi kampanyalarıyla tüketicilere avantajlar sunuyor.
Gazete Duvar'ın haberine göre; TOGG, Renault, Opel, KIA, Honda, FIAT, Jeep, Chery, Citroen, Nissan, BMW ve Peugeot, farklı tutarlarda ve vadelerde finansman olanakları sağlıyor.
TOGG sıfır araç kampanyaları
TOGG, T10X modeli için 500.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor. Daha yüksek kredi taleplerinde ise düşük faizli finansman seçenekleri devreye giriyor.